نتنياهو يعيد نشر كلمة له ردا على بايدن

وطن: أعاد رئيس الوزراء في حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو نشر مقطع من كلمة له تعهد فيها بأن "بلاده" ستقف لوحدها إذا ما أجبرت على ذلك.



ونشر نتنياهو المقطع باللغة الإنجليزية على حساباته في منصات التواصل الاجتماعي، دون أن يكتب أي تعليق.

وقال في المقطع: "أقول لقادة العالم: لا ضغط ولا أي قرار من أي محفل دولي سيثني إسرائيل عن الدفاع عن نفسها".

وأضاف: "كرئيس وزراء "إسرائيل"، الدولة اليهودية الوحيدة، أتعهد بأنه إذا ما أجبرت "إسرائيل" على الوقوف لوحدها، فإن إسرائيل ستقف لوحدها".



واعتبرت وسائل إعلام عبرية، أن نتنياهو استخدم هذا المقطع للرد على الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد تصريحه بأن واشنطن لن ترسل أسلحة إلى حكومة الاحتلال إذا شنت عملية واسعة النطاق على رفح جنوبي قطاع غزة.

وفي وقت سابق الخميس، دعا رئيس حكومة الاحتلال يتسحاق هرتصوغ إلى تجنب التصريحات "غير المسؤولة"، بعد سلسلة منشورات هاجم فيها مسؤولون في حكومة الاحتلال الرئيس الأمريكي عقب تلويحه بوقف توريد الأسلحة إلى حكومة الاحتلال.

يشار إلى أن تهديد بايدن بوقف توريد الأسلحة إلى "إسرائيل" أثار غضب وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريش.

فالأول اتهم بايدن و"حماس" بأنهما يحبان بعضهما البعض، والثاني شدد على أنه رغم التهديد الأمريكي "علينا أن نستمر حتى النصر".

من جهته، اتهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بايدن بالانحياز إلى حركة "حماس".

ويوم الأربعاء أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن تعليق شحنات الأسلحة من الذخيرة الثقيلة مؤقتا لـ"إسرائيل"، بسبب الخلافات والجدل مع حكومة الاحتلال حول اجتياح مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

هذا وتوغلت قوات الاحتلال في مدينة رفح فجر الثلاثاء بعد أن أعلنت حكومة الاحتلال أن عرض الهدنة الذي قدمته حماس لا يلبي مطالبها، فيما حذرت الأمم المتحدة من أن اجتياح جيش الاحتلال لمدينة رفح سيكون أمرا "لا يحتمل".

المصدر: RT



