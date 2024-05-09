عائلات في الشيخ جراح تنجح في إلغاء قرارات إخلائها من بيوتها

وطن: نجحت عائلات حماد والداوودي والدجاني اليوم الخميس، في الحصول على قرار قضائي بإلغاء قرارات إخلائها من بيوتها في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

وقالت العائلات في بيان لها، إن محكمة الاحتلال العليا أصدرت اليوم قراراً يلغي أوامر الإخلاء بخصوص عائلات حماد والدجاني والداوودي من حي الشيخ جراح، وذلك بعد الاستئناف الذي قدمه محامو العائلات صالح أبو حسين وسامي ارشيد.

وكانت "محكمة الاحتلال المركزية" بالقدس المحتلة قررت عام 2021 تثبيت قرار "محكمة الصلح" بإخلاء العائلات الثلاثة، إلى أن نجحت اليوم بالحصول على قرار بإلغاء قرارات الإخلاء.

وجاء ذلك بعد أن تمكن المحامون من إلغاء ومنع قرارات التهجير بحق عائلات السلايمة والزين والماني في الأشهر الأخيرة، وبعد الحصول على قرار "المحكمة العليا" عام 2022 بمنع تهجير أربع عائلات أخرى وهي الكرد والقاسم واسكافي والجاعوني.



