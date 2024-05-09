الصحة بغزة: الاحتلال يرتكب إبادة جماعية في قطاع غزة بإغلاقه للمعابر

وطن: قالت وزارة الصحة غزة، اليوم الخميس، إن قوات الاحتلال ترتكب إبادة جماعية بحق سكان قطاع غزة، من خلال إغلاق المعابر ومنع السفر ودخول المساعدات الطبية والوقود إلى غزة.

وأضافت: "نفقد كل ساعة بعض الجرحى من الكشوفات السابقة، التي كانت تنتظر السفر إلى الدول المجاورة"، والجرحى والمرضى يموتون ببطء، جراء عدم توفر العلاج والمستلزمات الطبية ومنعهم من السفر لتلقي العلاج خارج القطاع.

وأشارت إلى أن مركز غسيل الكلى الوحيد في مدينة رفح توقف عن العمل بسبب القصف.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة العدوان على القطاع منذ السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلى 34904 شهداء، وأكثر من 78514 مصابا، ولا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.