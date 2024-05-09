الإغاثة الزراعية ولجنة الحماية المجتمعية تطلقان مبادرة مجتمعية "إنشاء دورات وخزانات مياه متنقلة في المنطقة الوسطى"

غزة – وطن: نفذت جمعية التنمية الزراعية (الإغاثة الزراعية) ولجنة الحماية المجتمعية في منطقة الزوايدة بتجمع النخيل التابع للمنطقة الوسطى، مبادرة مجتمعية " انشاء دورات مياه وخزانات متنقلة " .

وتأتي المبادرة ضمن مشروع (تعزيز الفرص الاقتصادية والدعم النفسي والاجتماعي ومشاركة سبل العيش) الممول من الاتحاد الأوروبي وبالشراكة مع منظمة العمل ضد الجوع AAH

وتضمنت المبادرة انشاء 7 دورات مياه مع خزانات مياه بلاستيكية سعة الخزان الواحد ألف لتر، حيث جاءت هذه المبادرة من واقع احتياج ملح للنازحين في تجمع الخيام الذي يعاني فيه النازحين من شبه انعدام لدورات المياه الأمر الذي ينذر بكارثة صحية على النازحين وأسرهم.

وتهدف المبادرة لتحسين البيئة الصحية للنازحين وتوفير وسائل الراحة لهم خلال فترة نزوحهم. الامر الذي يزيد من فرصهم للوصول لخدمات صحية أساسية ويقلل من الضغط البيئي والصحي الناتج عن ازدحام المرافق الحالية.