كهرباء القدس" وبلدية بيت إكسا تبحثان تنفيذ مشاريع تطويرية في البلدة

وطن: استقبل م.ثائر جرادات مدير فرع شركة كهرباء محافظة القدس في محافظة رام الله والبيرة الأربعاء في مكتبه برام الله، وفدًا من بلدية بيت إكسا ضم نائب رئيس البلدية السيد حسين حبابة، وعضوي البلدية السيدة غادة محسن، والسيد عماد زايد.

وحضر اللقاء من جانب الشركة مدير الدائرة الفنية في الشركة م. سعيد ريان ومنسق الهيئات المحلية السيد طارق حفظي.

وبحث اللقاء عددًا من القضايا، منها صعوبة وصول أطقم الشركة للبلدة بسبب سياسة التضييق التي يمارسها الاحتلال على البلدة، بالإضافة إلى تنحية بعض خطوط الضغط العالي وتقوية الشبكة الكهربائية وتنفيذ مشاريع تطويرية.

وأكد المهندس جرادات أهمية اللقاء، مجددًا التزام الشركة المقدسية بتقديم الخدمات الكهربائية بأعلى مستويات الجودة، والاستمرار في تعزيز التعاون مع الهيئات المحلية والبلديات لتلبية احتياجات المشتركين في مناطق الامتياز وبما ينسجم مع توجيهات الإدارة العامة للشركة.

وقدم الوفد الضيف درعًا تقديرية للشركة تسلمه المهندس جرادات تقديرًا لجهود الشركة في توفير تيار كهربائي آمن ومستقر في البلدة.