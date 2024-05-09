الجبهة الشعبية: اعتراف بايدن بأن "إسرائيل" قتلت مدنيين في غزة بأسلحة أمريكية دليل على أن أمريكا شريكة تماماً في حرب الإبادة

وطن:قالت الجبهة الشعبية إن تأكيد الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال مقابلة على محطة السي أن أن الأمريكية " أن القنابل التي قدمتها أمريكا لإسرائيل وأوقفتها الآن استُخدمت في قتل المدنيين" هي اعتراف ضمني بأن أمريكا شريكة تماماً في الجرائم المروعة التي تُقترف في قطاع غزة، وأن الكيان الصهيوني يُمارس الإبادة الجماعية خلافاً لنفي الإدارة الأمريكية الدائم ذلك.

واضافت الجبهة في بيان وصل لوطن نسخة عنهى أن هذا الاعتراف الأمريكي دليل بالغ الأهمية على أن الرئيس الأمريكي مجرم حرب يجب محاكمته وإدارته المجرمة أمام المحاكم الدولية أسوةً بمجرمي الحرب الصهاينة، كما أنها تؤكد على أن هذه الإدارة متورطة بشكلٍ مباشر في الحرب على غزة وفي إدارة العمليات الميدانية مع الكيان، وأنه باستطاعتها وقف هذه الحرب بلمحة بصر.

وتابعت " إن الانتقادات الأمريكية الأخيرة للكيان الصهيوني، وقرارها بتعليق إرسال شحنة قنابل إلى الكيان الصهيوني، ووضع شروط للدعم العسكري الأمريكي له هي مجرد إجراءات شكلية لن توقف العدوان أو حرب الإبادة المستمرة ضد شعبنا في القطاع، وإنما هي مجرد رسائل تخدير للرأي العام الأمريكي الغاضب على سياسة الإدارة الأمريكية ودعمه اللامحدود للكيان."