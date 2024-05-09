حزب الله ينعى أحد مقاتليه باستهداف مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال

وطن: نعى "حزب الله" اللبناني اليوم الخميس أحد مقاتليه بعد استهداف مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال، سيارة في بلدة بافليه بقضاء صور في جنوب لبنان.



وقال "حزب الله" في بيان: "بمزيد من الفخر والاعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد علي أحمد حمزة "أبو أحمد" مواليد عام 1958 من بلدة دبعال وسكان بلدة المجادل في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".



وفي وقت سابق اليوم، أعلن الدفاع المدني اللبناني، استشهاد 4 أشخاص في غارة نفذتها مسيرة تابعة لجيش الاحتلال، استهدفت سيارة في بلدة بافليه.

وأفادت مصادر صحفية، أن الشهداء الأربعة في الغارة هم عناصر لـ"حزب الله".

وقال جيش الاحتلال "نحن لا نعلق على التقارير الواردة في وسائل الإعلام الأجنبية".

ومنذ 7 أكتوبر، استشهد 399 شخصا على الأقل في لبنان غالبيتهم من "حزب الله" ولكن بينهم أيضا أكثر من 70 مدنيا.

أما جيش الاحتلال فأعلن أن 14 جنديا وتسعة مستوطنين قتلوا على جانبها من الحدود، من بينهم جندي قتل يوم أمس الأربعاء.

المصدر: RT + "أ ف ب"