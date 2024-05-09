الاحتلال يفجر منزل الشهيد فادي جمجوم في مخيم شعفاط

وطن: فجرت قوات الاحتلال، ظهر اليوم الخميس، منزل الشهيد فادي جمجوم في مخيم شعفاط شمال مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر صحفية، بأن المنزل يقع في الطابق الثامن من عمارة سكنية مكونة من 10 طوابق تضم 30 شقة، حيث قامت قوات الاحتلال بتفجير شقة الشهيد بعد إخلاء جميع سكان العمارة، وتركت عائلته المكونة من زوجته وأربعة أطفال دون مأوى.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت بأعداد كبيرة المخيم عند الساعة السادسة صباحا، وحاصرت البناية السكنية، وفخخت جدرانه قبل أن تقوم بتفجيره.

واضطرت المدارس في مخيم شعفاط إلى تعطيل دوامها اليوم جراء انتشار قوات الاحتلال، واعتدائها على المواطنين، وحظرها التنقل والحركة، كما اعتلت أسطح المنازل في محيط منزل الشهيد، وأوقفت عددا من الشبان.

يُذكر أنه في الثامن عشر من شهر شباط الماضي، داهم الاحتلال منزل عائلة الشهيد جمجوم، وأخذ قياساته، تمهيدا لهدمه، بعد ساعات من استشهاده.

وخلال شهر نيسان، بلغ عدد عمليات الهدم في محافظة القدس (9) عمليات هدم وتجريف، منها عملية هدم ذاتي قسري و6 عمليات هدم نفذتها آليات الاحتلال، بالإضافة إلى عمليتي تجريف.

وسلمت قوات الاحتلال خلال شهر نيسان إخطاريّ إخلاء وهدم، حيث أمهلت محكمة الاحتلال عائلة دياب في حيّ الشيخ جراح بالقدس حتى تاريخ 15/7/2024 لإخلاء منازلهم وتهجيرهم منها، كما أعلنت نيتها هدم منزل الشهيد محمد مناصرة من مخيم قلنديا بالقدس المحتلة.



المصدر: "وفا"