ارتفاع حصيلة الاعتقالات في الضفة منذ 7 أكتوبر بعد اعتقال 25 مواطنا

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، منذ مساء أمس، وحتى صباح اليوم الخميس، 25 مواطنا على الأقل من الضفة، بينهم أشقاء، وأسرى محررين.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظة بيت لحم، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات، رام الله، والخليل، وجنين، ونابلس، وسلفيت، والقدس.

وأشارا إلى أن الاحتلال صعّد مؤخراً اعتقال العشرات من الذين أُفرج عنهم مؤخرًا، ومنهم معتقلون إداريون، إلى جانب تنفيذ عمليات اقتحام واسعة، واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، ترافقها عمليات التخريب والتدمير في منازل المواطنين.

وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر من العام المنصرم، إلى أكثر من (8665)، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، أو عبر الحواجز العسكرية، أو من اضطُروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط، أو من احتُجزوا كرهائن.

يُذكر أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، أو من أفرج عنهم لاحقا.



