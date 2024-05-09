الاحتلال يهدم مجمعا تجاريا في نحالين غرب بيت لحم

وطن: شرعت قوات الاحتلال، اليوم الخميس، بهدم مجمع تجاري في بلدة نحالين غرب بيت لحم.

وأفاد مالك المجمع التجاري محمد عيسى مسلم، بأن الاحتلال شرع بهدم ما تبقّى من المجمع التجاري المقام على خمسة دونمات في منطقة واد البقر شمال البلدة، والذي قام أمس بهدمه شخصيا بعد إجباره على القيام بذلك، ويشمل أربعة بركسات ومحددة، ومحلا للألمنيوم، ومطعما وملعب كرة قدم، وتصل الخسائر إلى نحو نصف مليون شيقل.

يُذكر، أن الاحتلال أخطره سابقا بالهدم بحجة البناء دون ترخيص، مع إجباره على دفع كفالة مالية بقيمة 25 ألف شيقل.

