د. غنام ومؤسسات رام الله والبيرة تدعو لأوسع مشاركة في فعاليات ذكرى النكبة ال 76

رام الله والبيرة - وطن: أعلنت محافظة رام الله والبيرة ومؤسساتها اليوم الأربعاء برنامج فعاليات احياء ذكرى النكبة، خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة في قاعة وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، بحضور المحافظ د.ليلى غنام واللجنة العليا لإحياء ذكرى النكبة، وممثلين عن الأجهزة الأمنية، والبلديات، ومدراء دوائر المديريات، وممثلي القوى الوطنية.



وأكدت المحافظ غنام، على انه بعد (76 عاماً) ما زالت النكبة مستمرة، وما يحدث من حرب إبادة وتطهير عرقي ومجازر في قطاع غزة والضفة الغربية على مرأى ومسمع من العالم، يؤكد ان شعبنا يعيش كل يوم نكبة جديدة، داعية لأوسع مشاركة في الفعاليات التي تأتي للمطالبة بوقف حرب الإبادة وتجديدا للعهد على أن "فلسطين باقية.. والاحتلال الى زوال".



وشددت، على أن احياء هذه الذكرى الأليمة هو تأكيد على التمسك بحقوقنا الوطنية وعلى راسها حق العودة، لافتةً الى أن شعبنا يواصل صموده وتشبثه بأرضه رغم جرائم ومجازر الاحتلال التي لا تتوقف بحق أطفالنا ونسائنا وشيوخنا.



ولفتت الى أهمية ترسيخ الوحدة الوطنية وتوحيد كافة الجهود وتكامل الجهد الشعبي، والرسمي، والفصائلي، ورص الصفوف لمواجهة الحرب الشرسة التي يشنها الاحتلال على كل ما هو فلسطيني، مشيرة الى ما يتعرض له أسرانا داخل السجون من جرائم يندى لها جبين الإنسانية.



كما اشارت المحافظ الى دور طلبة الجامعات والمدارس، والاتحادات والمؤسسات النسوية والنقابات في حشد أكبر عدد من اجل احياء هذه الذكرى، مبرقة بالتحية لطلبة الجامعات في الولايات المتحدة والعالم الذين ينادون بحرية فلسطين في كافة الميادين.



بدوره بين محمد عليان منسق اللجنة الوطنية العليا لإحياء ذكرى النكبة أن ذكرى النكبة تأتي وشعبنا يعيش أصعب الظروف بفعل حرب الإبادة في غزة والضفة، ما يحتم على شعبنا بكافة أطيافه التوحد وتجاوز جميع التناقضات لتكون رسالتنا قوية وموحدة لكل شعوب الأرض بانه آن الاوان لأن يستعيد الشعب الفلسطيني حقه في أرضه وممتلكاته.



من جانبه أثنى وكيل دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير أنور حمام على جهود الجميع في التجهيزات لإحياء ذكرى النكبة، مؤكدا أن هذا اللقاء يأتي استكمالاً لسلسلة لقاءات تشاورية سابقة، مشيراً إلى أن ذكرى النكبة هذا العام هي حدث استثنائي في ظل حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على أبناء الشعب الفلسطيني ما يتطلب أن يكون هناك زخم في الفعاليات والنشاطات في كافة المحافظات الوطن وبالشتات.

ويتضمن البرنامج سلسلة من الفعاليات والانشطة كما يلي :

الاثنين 12 5 : نصب خيمة النكبة في ساحة مركز البيرة الثقافي وتستمر حتى 14/ 5 وتتضمن الخيمة وقفات تضامنية لمؤسسات المجتمع المدني، وفعاليات للاطفال.

الأربعاء 145 إطلاق حملة التدوين الالكتروني الساعة 7 مساء، وتهدف هذه الحملة الى نشر مجموعة من المواد الإعلامية على الهاشتاغ الرسمي

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الخميس 155 : مسيرة العودة الوطنية

تنطلق المسيرة الساعة 12 ظهراً من ضريح الشهيد ياسر عرفات

التوقف التام عن الحركة الساعة 1ظهراً لمدة 76 ثانية عند انطلاق صافرة الحداد عبر مكبرات المساجد والاذاعات المحلية مع دق أجراس الكنائس