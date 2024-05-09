جامعة بروكسل تقرر وقف مشروع بحثي مع شركاء "إسرائيليين"

رام االله - وطن: قررت جامعة بروكسل الحرة، أمس الأربعاء، وقف مشروع بحثي تكنولوجي مع شركاء "إسرائيليين"، إلى جانب مراجعة جميع المشاريع الأخرى التي بها مشاركة "إسرائيلية"، على خلفية العدوان على قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء البلجيكية "بلجا"، أن "هذا القرار جرى اتخاذه في أعقاب تصاعد العدوان على قطاع غزة"، موضحة أن المشروع البحثي العلمي يتعلق بالذكاء الاصطناعي.

وتسعى الجامعة في هذه المرحلة إلى حسم مستقبل تعاونها مع المؤسسات "الإسرائيلية"، على أساس كل مشروع على حدة.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن هناك إجمالي سبعة مشاريع بحثية بين الجامعة وشركاء "إسرائيليين".