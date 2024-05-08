إصابات بالاختناق في جلبون والاحتلال يواصل الاستيلاء على منزل ومغسلة لليوم الـ18

وطن: أصيب عدد من المواطنين بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، في قرية جلبون شمال شرق جنين، حيث تواصل قوات الاحتلال الاستيلاء على منزل ومغسلة لليوم الـ18على التوالي.

وقال رئيس مجلس قروي جلبون إبراهيم أبو الرب إن قوات الاحتلال شنت حملة تفتيش واسعة، واقتحمت مدرسة الذكور الثانوية بعد خلع بوابتها وسط إطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز السام والصوت داخل المدرسة وتجاه المواطنين، ما أدى لاندلاع مواجهات أصيب خلالها العديد من المواطنين بحالات اختناق.

وأضاف أن هذا الاقتحام يأتي بالتزامن مع مواصلة قوات الاحتلال الاستيلاء على مغسلة للمركبات ومنزل يعود للمواطن رافع رفيق أبو الرب، لليوم ال18 على التوالي.