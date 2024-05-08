الإعلام العبري: مسيّرات حزب الله دقيقة وتجمع معلومات من دون عائق

وطن: أقرّت "القناة 12" العبرية، أنّ "الدفاع الجوّي" التابع لجيش الاحتلال شمالي فلسطين المحتلة، "ليست لديه القدرة 100% على مواجهة الطائرات غير المأهولة الانتحاريّة، التي تُرسَل من مدى قصير وبارتفاع منخفض".

وأقرّ مراسل القناة في الشمّال غاي فارون، أنّ استهداف المسيّرة التي أطلقها حزب الله من لبنان أمس، في اتجاه المطلة كان دقيقاً، مؤكداً أنّ العديد من الطائرات المسيّرة الّتي تخترق المجال الجوّي، "تصوّر وتجمع معلومات من دون عائق من قبل المؤسّسة الأمنيّة".

وذكرت القناة أنّه "سُمح بنشر" أنّ مقاتلَي احتياط من اللواء 551 في جيش الاحتلال، قُتلا من جرّاء هذا الاستهداف من المسيّرة، مشيرةً إلى أنّ هذه هي الحالة الثالثة التي يُقتل فيها جنود من جيش الاحتلال، باستهدافات بمسيّرات من لبنان.

وتحدّث مراسل القناة العبرية عن قدرات حزب الله وتكتيكاته في الهجمات الجوية، ناقلاً عن عناصر احتياط يخدمون في الشمال منذ 7 أشهر قولهم، إنّ العديد من المسيّرات الصغيرة تمرّ من فوق رؤوسهم، ليشاهدوا بعدها الطائرات الكبيرة الّتي تحمل عبوات ناسفة.

وأكد الجنود في حديثهم مع مراسل "القناة 12"، "أن لا ردّ من جيش الاحتلال فعليّاً على إطلاق المسيّرات من لبنان"، مضيفين أنّ "المسيّرات تخترق السماء من دون تحذير مرّات عديدة".

وكشف جنود الاحتلال أنّه "حتى في الحالات التي يطلق فيها التحذير من المسيّرات، لا يوجد دائماً مكان محصّن، أو لا يمكن الوصول إليه دائماً".

المستوطنون: الشمال من دون اهتمام

وبشأن أوضاع المستوطنين، قال المراسل إنّ المستوطنين ورؤساء "السلطات" في الشمال، يحاولون تقديم الأوّل من شهر أيلول/سبتمبر المقبل كموعد للقول للمسؤولين في حكومة الاحتلال: "إمّا تصلون إلى حسم في الشمال أو على الأقل تسمحون لنا بالعودة إلى حياتنا".

ولفت المراسل إلى أنّ الأصوات في "كابينت" الحرب، تؤكد أنّ التصعيد عند الجبهة مع لبنان سيستغرق عدّة أشهر، مشيراً إلى أنّ هذا يعني أنّ "العائلات ستسجّل أولادها في السنة الدراسيّة المقبلة في أماكن بعيدة ولن تعود إلى الشمال".

ونقل المراسل، أن المستوطنين يشعرون بأنهم متروكون ولا يحصلون على الحد الأدنى المناسب من الاهتمام من قِبل المسؤولين، مؤكداً أنّ التحويلات المالية متوقّفة منذ 7 أشهر، بينما في الوقت الذي انقطعت فيه التحويلات في "تل أبيب" اهتزّت "إسرائيل".

24 ساعة من التصعيد

وفي قراءة لأحداث اليوم عند الجبهة مع لبنان، أكدت القناة أنّ الشمال يعيش 24 ساعة من التصعيد، حيث لا تتوقّف صفارات الإنذار.

وأعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان تنفيذها عدّة عمليات في اتجاه أهداف مختلفة تابعة للاحتلال عند الحدود مع فلسطين المحتلّة وشماليّها.

وأكدت أنّ مجاهديها استهدافوا دشمة يتحصّن فيها جنود الاحتلال في موقع المالكية، بالصواريخ ‌‏الموجّهة.

وبالتزامن مع الصواريخ الموجّهة، أكّدت المقاومة استهداف الموقع بقذائف المدفعية، مشيرةً إلى وقوع أفراد حاميته بين ‏قتيلٍ وجريح، كما دمّرت تجهيزاته التجسّسية.

كذلك، أعلنت المقاومة، استهداف مقر قيادة الفرقة "91" في ثكنة "برانيت"، بصاروخ "بركان" من العيار الثقيل، إضافة إلى استهداف موقع السماقة في تلال كفر شوبا ‏اللبنانية المحتلة، بالأسلحة الصاروخية.

وشنّت المقاومة هجوماً جوياً بمسيّرات انقضاضية، على مقر قيادة اللواء الغربي المستحدث في "يعرا" ‏، وأصابت الهدف بدقة.

ووفقاً لتقرير أوّلي، ذكر إعلام الاحتلال أنّ هناك عدداً من المصابين في قصف الصواريخ المضادة للدروع مستوطنة المالكية، إضافة إلى قتلى ومصابين في مستوطنة "أفيفيم"، مشيراً إلى أنّ الطائرات المروحية عملت على إخلاء المصابين.



المصدر: الميادين