نبيل المصري يكتب لوطن: ثورة الوعي نحو عالم جديد

منذ بضعة أيام اقتحمت الشرطة وحرس الحدود الأمريكي حرم جامعة كولومبيا وفضوا اعتصام الطلبة ومزقوا خيامهم بالضرب وغاز الفلفل. قيدوا الطلبة وجروا الطالبات من شعرهن عبر الساحات في بلد الحريات والديمقراطية كما تدعي. تمنع الكلمة تخلص العالم من كمامة جائحة كورونا لتحل محلها كمامة السلطة، بل لتضع تمثال الأعمى والأخرس والأطرش، وتقمع أي تحرك سلمي يتعارض مع السياسة المرسومة، بل تناسوا تمثال الحرية المتربع على مدخل وخليج نيويورك. جسد التمثال امرأة تتحرر من القيد تقذفه تحت قدميها وتشرع بيدها اليمنى شعلة الحرية، وباليد اليسرى كتاب الوعي والمعرفة والانبثاق من الجهل والعبودية. تمثال من النحاس ينتصب على فم الخليج، وكتب على قاعدته مطلع قصيدة "هلموا إلي أيها المتعبون والفقراء، والجموع الحاشدة التواقة إلى استنشاق الحرية، والبائسون المهملون الذين يملأون شطأنكم أرسلوا أولئك المشردين الذين تعصف بهم الزوابع إليّ فأنا أرفع مصباحي عند البوابة الذهبية". التمثال هدية من الحكومة الفرنسية بمناسبة الذكرى المئوية لعام 1886، والقصيدة المكتوبة على لوحة من البرونز للشاعرة إيما لازاروس، ابنة العائلة الثرية واليهودية الديانة والصهيونية الفكر. وكانت من أشد الدعاة إلى إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين، وسخَّرت إمكانياتها في سبيل ذلك. عاشت ما بين عامي 1848 و 1887. وانتقلت إلى المسيحية عندما شهدت المنطق اضطهاد اليهود. علماً بأن مطلع القصيدة "تعالوا إلي يا جميع المتعبين" كلمات للسيد يسوع المسيح عليه السلام. الشعارات التعبيرية النبيلة التي جسدها الفنان الفرنسي تعبر عن التخلص من الاضطهاد والعبودية والتحرر من القيود، والشعلة التي تجسد العدالة والمساواة وإرساء الحقوق المدنية واللاعنف. أما الكتاب المشرع فهو الوعي والمعرفة والحرية، وبالفهم الإنساني هو فهم الضرورة، والجامعات والمعاهد هي المفتاح لفهم الضرورة. وقد قال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر: "ليست الجامعات أبراجاً عاجية، وإنما هي طلائع متقدمة تستكشف للشعب طريق الحياة." ارادوها أبراج عاجية مقتصرة على أبناء الأغنياء، حيث أن الفصل الدراسي يكلف ما يعادل (32,000) ألف دولاراً، وتخرج منها ثلاثة من رؤساء الولايات المتحدة، باراك أوباما، وثيودور روزفلت، وفرانكلين روزفلت، وخمسة من مؤسسي الولايات المتحدة، وسبعة وثلاثون من رؤساء الدول والحكومات، بالإضافة إلى الكسندر هاملتون، أحد مؤسسي الولايات المتحدة، ووارن بافت، أحد أشهر المستثمرين في بورصة نيويورك، ووزيرة الخارجية السابقة مادلين أولبرايت، وإدوارد سعيد، عالم السلطة والمال. بالإضافة إلى أنها حصدت أكثر من عشرة جوائز نوبل بمختلف العلوم. إنها كلية الملوك كما أطلق مؤسسها الملك جورج الثاني ملك بريطانيا في نيويورك عام 1754، وأصبحت تحمل جامعة كولومبيا في عام 1912م غنية عن التعريف، جامعة الطبقة الحاكمة. انتقلت من الأرستقراطية إلى البرجوازية، فالرأسمالية الفكر السائد، فكر الطبقة الحاكمة العنصري، والذي يمارس العبودية، والاستغلال، والاستعمار، وينهب الخيرات المادية بمفهوم الاستعمار الحديث. يسيطر على العقول ويخلق الفتن والمنازعات ويصنع الحروب وينسا التطور العلمي والمعرفي في التواصل والتبادل المعرفي والثقافي، التطور الذي يكشف الحقائق والحركة الدائمة ما بين المفاهيم الاجتماعية السائدة، ضمن جدلية التأثير والتأثر والتطور الاجتماعي، عملية تراكمية ما بين الشكل والجوهر، وعملية بحث يصبح الشكل لا يتلائم مع الجوهر، وخاصة على الصعيد الإنساني، أفرزت المفاهيم الحضارية مفهوم المساواة والعدالة، بالإضافة إلى الحقوق المدنية والتعايش السلمي ونبذ العنف، واستمرار السلطات الحاكمة في نهجها العنصري، وأكبر دليل على الواقع ما جرى من أعمال صيانة على تمثال الحرية حين تلاعب (كين كوتشينيللي) رئيس إدارة الهجرة الأمريكية بالوكالة بالكلمات المحفورة على قاعدة التمثال ومناقشة القوانين الجديدة لإدارة الرئيس ترامب، والتي تهدف إلى منع منح الإقامة (الجرين كارد) والجنسية للمهاجرين الذين يتلقون هبات غذائية ورعاية صحية ومساعدات اجتماعية. حيث غير الكلمات "تعالوا الي أيها المتعبون والفقراء الذين يستطيعون الوقوف على أرجلهم ولن يتحولوا عالة على الحكومة".

هل تعب تمثال الحرية من الوقوف على باب الخليج أم أن المهاجر تطور فكره وثقافته أو في ظل التطور العلمي والتكنولوجي والأتمتة تم الاستغناء عن جموع العمال ليس في أي عمل فقط، بل العمل الأسود، البناء، والجسور، والطرقات، والنظافة، والزراعة. لكن الشعلة والكتاب لا زالوا في أيدي التمثال، شعلة الحرية وفهم الضرورة وكتاب المعرفة والتقدم نحو عالم إنساني جديد يسخر العلوم لبناء ثقافة إنسانية. إن شمس الحرية تضيء فوق سماء جامعة كولومبيا والعديد من الجامعات الأمريكية والأوروبية، ولن يبقى طلبة جامعة كولومبيا وسائر الجامعات الأمريكية والأوروبية وسائر جامعات العالم مكبلو الأيدي. فكانت الحوارات السياسية من قبل الحكومة تدور في جامعة كولوميبا مع أعضاء من الكونغرس والسياسيين في القاعات الفاخرة، واليوم في ساحات الاعتصام والخيام. بل شارك الاعتصام والحوار عدد من الأساتذة مثل استاذ التاريخ (فرانك جوريدي) الذي يدرس المادة منذ عام 2017، بالإضافة إلى عدد من الطلاب القدامى الذين خاضوا تجربة 1968 حين تحركت جموع الطلبة ضد الحرب على فيتنام والقي القبض في عام 1969 على 700 طالب واتخذت إجراءات تأديبية بحق ستة من الطلاب. ومن المعلوم أن الجامعة تستثمر في شركات تصنيع الأسلحة وأبحاثها، كما تستثمر في شركات تدعم الحكومة والجيش الإسرائيلي الذي يرتكب المجازر والتطهير العرقي ويخالف القوانين الدولية. إنها ثورة الوعي نحو عالم

جديد، عالم الإنسانية ووجودها والتخلص من كافة وسائل وأدوات القتل والدمار، والحفاظ على الإرث التقافي والمعرفي. أليس من الضروري أن تشمل ثورة الوعي كافة الجامعات في العالم، وعلى وجه الخصوص الجامعات العربية والإسلامية؟ بل الواجب يقتضي مشاركة كافة القطاعات الاجتماعية في العالم، وعلى وجه الخصوص القضاة والمحامين، ومراكز القوانين الإنسانية والاجتماعية، والمفكرين، والأدباء، والفنانين، وجميع شرائح المجتمع. لأن القضايا الإنسانية لا تنحصر بفئة معينة. إذا اعتبرنا أن الإنسان هو أغلى ما نملك في الحياة.