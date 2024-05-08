الاحتلال يغلق أبواب المبنى القديم لبلدية الخليل وسط المدينة تمهيدا للاستيلاء عليه

وطن: أغلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاربعاء، أبواب المبنى القديم لبلدية الخليل في منطقة عين عسكر وسط مدينة الخليل، تمهيدا للاستيلاء عليه.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال، أغلقت أبواب مبنى البلدية القديم، الكائن في منطقة عين العسكر على مدخل البلدة القديمة من مدينة الخليل، بـ"اللحام" الأوكسجيني.

وكانت قوات الاحتلال قد أخطرت بلدية الخليل قبل نحو عام بإخلاء ذلك المبنى، تمهيداً للاستيلاء عليه وتسليمه للمستعمرين.

واعتبر رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة أن هذا الاجراء يمثل اعتداء صارخا على ممتلكات ومرافق البلدية التي شغلتها لفترات طويلة قبل مجيء الاحتلال، ووضع العراقيل أمام استخدامه من قبل البلدية، مؤكداً أنّ هذا المبنى إرث فلسطيني خالص، وأنّ قضية المبنى ما زالت ماثلة أمام القضاء، حيث تمتلك البلدية كل الوثائق القانونية والرسمية التي تُثبت ملكيتها للمبنى.

وشدد على أنّ البلدية ستواصل متابعة القضية على كافة المستويات القانونية ومن خلال المجتمع الدولي ومؤسساته، لإبطال هذا الانتهاك الذي يمس بلدية الخليل وكل مواطن فلسطيني في المدينة.