جيش الاحتلال يستهدف محطة أبو جراد للغاز شرق رفح

وطن: أفادت مصادر صحفية، مساء اليوم الأربعاء، إن جيش الاحتلال قصف محطة أبو جراد للغاز في منطقة الشوكة شرق رفح جتوب قطاع غزة.

وتقع منطقة الشوكة في الجنوب الشرقي من قطاع غزة حيث يحدها من الناحية الغربية مدينة رفح ويفصلها شارع صلاح الدين عن المدينة، ويحدها من الجنوب معبر العودة (صوفا) إلى مصر.

ويحد منطقة الشوكة من الناحية الشرقية الخط الأخضر ومعبر صوفا، ومن الناحية الشمالية منطقة الفخاري.

وتواصل قوات الاحتلال لليوم الثالث على التوالي عمليتها العسكرية في رفح بالتزامن مع جولة جديدة من مفاوضات التهدئة الجارية في القاهرة بهدف التوصل لهدنة إنسانية في قطاع غزة ووقف كامل لإطلاق النار.

وسيطر جيش الاحتلال الثلاثاء على الجانب الفلسطيني من معبر رفح وهو نقطة دخول حيوية للمساعدات القادمة من مصر.

وفي السياق، تم الإعلان عن العملية العسكرية في رفح بعد ساعات من موافقة حركة "حماس" على المقترح المصري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

المصدر: RT