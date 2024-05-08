شهداء وجرحى إثر قصف الاحتلال مناطق في غزة ورفح

وطن: استشهد عدد من مواطنين، وأصيب آخرون، إثر قصف طيران ومدفعية الاحتلال مناطق في غزة ورفح.

وأفادت مصادر صحفية، باستشهاد 7 مواطنين، وجرح آخرين، إثر قصف شنه الطيران الحربي صوب مجموعة من المواطنين بمحيط مسجد الأيبكي في حي الدرج شرق مدينة غزة، نقلوا إلى مستشفى المعمداني في المدينة.

كما استشهد عدد من المواطنين، وأصيب عدد آخر، إثر استهداف منزل يعود لعائلة راضي بالمخيم الجديد غرب النصيرات وسط قطاع غزة.

وفي رفح، استشهد شاب إثر قصف مدفعية الاحتلال مناطق شرق المدينة جنوب قطاع غزة، واستهدف القصف أيضا مبنى البلدية وسطها، ودمر الطيران الحربي عدة مواقع في محيط المقبرة الشرقية ومحيط معبر رفح، ومنطقة حي السلام شرقها.



