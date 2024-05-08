المقاومة تقصف "كرم أبو سالم" و"نتساريم"

وطن: قصفت كتائب القسام؛ الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأربعاء، موقع "كرم أبو سالم" العسكري، ومحررة "نتساريم" بصواريخ قصيرة المدى وقذائف الهاون.

وقالت كتائب القسام في بلاغ عسكري اليوم، إن مجاهديها قصفوا تحشدات قوات الاحتلال في موقع "كرم أبو سالم العسكري" بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114 ملم.

وأضافت في بلاغ آخر أنها استهدفت تجمعًا لقوات الاحتلال غرب محور "نتساريم" بقذائف الهاون.

وخاضت كتائب القسام، صباح اليوم، اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال المتوغلة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.