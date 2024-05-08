بروكسل.. موظفون بالاتحاد الأوروبي يحتجون على سياساته تجاه غزة

وطن: احتج نحو 200 من موظفي الاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل، الأربعاء، على سياسات مؤسسات الاتحاد تجاه قطاع غزة الفلسطيني.

وأكد الموظفون الذين تجمعوا في ساحة تقع فيها مؤسسات الاتحاد الأوروبي ببروكسل، أن مؤسسات الاتحاد “تتجاهل القانون الدولي”.

ونظّم الموظفون مراسم تشييع رمزية، معتبرين أن “القانون الدولي واتفاقيات الاتحاد الأوروبي واتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية قد ماتت”.

وفي تصريح، قال مانوس كارلايل أحد موظفي الاتحاد الأوروبي، إنهم يدافعون في الأساس عن الحقوق والمبادئ والقيم التي يقوم عليها الاتحاد الأوروبي.

وأضاف: “نحن هنا لوضع حد للإفلات من العقاب على جرائم الحرب ولدعم القانون الدولي وللمطالبة بوقف إطلاق النار. وقد بنيت هذه المؤسسات الأوروبية من أجل تحقيق هذه المطالب والدعوات”.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي الحرب على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي مخلفة عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.