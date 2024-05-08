الشرطة الأمريكية تعتدي على المعتصمين في جامعة جورج واشنطن وتعتقل العشرات

وطن: قامت قوات الشرطة الأمريكية في إخلاء مخيم مؤيد للفلسطينيين في جامعة جورج واشنطن في وقت مبكر من فجر اليوم الأربعاء واعتقلت عشرات المتظاهرين، بعد ساعات من مغادرة العشرات الموقع وساروا إلى منزل الرئيسة إلين غرانبرغ.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم الاعتداء على المتظاهرين وتم رش بعضهم بالفلفل عندما منعتهم الشرطة من دخول المخيم، وتم اعتقال ما يقرب من 30 شخصًا، وفقًا لمنظمي المجتمع.

وقالت إدارة شرطة العاصمة بمقاطعة كولومبيا، في بيان لها، إنه تم إجراء اعتقالات بتهمة الاعتداء على ضابط شرطة والدخول غير القانوني، لكن لم يتم تنفيذ عدد من الاعتقالات على الفور. وقالت الوزارة إنها تحركت لتفريق المتظاهرين لأنه “كان هناك تصعيد تدريجي في تقلبات الاحتجاج”.

ومساء الثلاثاء، سار متظاهرون يحملون لافتات كتب عليها “فلسطين حرة” و”ارفعوا أيديكم عن رفح”، إلى منزل غرانبرغ.

وكان تم إخلاء مخيم مؤيد للفلسطينيين في جامعة شيكاغو يوم الثلاثاء بعد أن قال المسؤولون الذين تبنوا في البداية نهجا متساهلا إن الاحتجاج تجاوز الحدود وتسبب في مخاوف متزايدة بشأن السلامة.

واعترف رئيس الجامعة بول أليفيساتوس بدور المدرسة كحامي لحرية التعبير بعد أن قام ضباط يرتدون ملابس مكافحة الشغب بمنع الوصول إلى ساحة المدرسة، لكنهم اتخذوا أيضًا موقفًا “كفى وكفى”.

استمرت التوترات في التصاعد في المواجهات مع المتظاهرين في الجامعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة – وبشكل متزايد في أوروبا – بعد ما يقرب من ثلاثة أسابيع من الحركة التي أطلقها الاحتجاج في جامعة كولومبيا. قامت بعض الكليات بقمع الاحتجاجات ضد الحرب على غزة.