"هيومن رايتس ووتش": قوات الاحتلال تعدم فلسطينيين في الضفة من دون أن يشكلوا أي تهديد

وطن: أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الأربعاء، أنّ قوات الاحتلال، أطلقت النار على فلسطينيين في الضفة الغربية وأعدمتهم عمداً، من دون يشكلوا أي تهديد أمني واضح.

وفي تقرير جديد يستند إلى توثيق عدة حالات، كتبت "هيومن رايتس ووتش": "لقد استخدمت قوات الاحتلال القوة المميتة بشكل غير قانوني في عمليات إطلاق النار على الفلسطينيين في الضفة الغربية".

ووفقاً للمنظمة، فقد أجري البحث الذي خلص إلى هذه النتيجة، على 8 حالات في 4 حوادث بين تموز/يوليو 2022 وتشرين الأول/أكتوبر 2023.

وقال كبير باحثي الأزمات والصراعات في المنظمة، ريتشارد وير: "قوات الاحتلال لا تقتل الفلسطينيين بشكل غير قانوني في غزة فحسب، بل تقتل الفلسطينيين من دون أساس قانوني في الضفة الغربية، بما في ذلك إعدامهم عمداً من دون أن يشكلوا أي تهديد واضح".

وأضاف أنّ عمليات القتل هذه تحدث على "مستوى لم يسبق له مثيل، وفي بيئة لا تحتاج فيها قوات الاحتلال إلى الخوف من أن حكومتها ستحاسبها".

وكان تزايد انتهاكات جيش الاحتلال لحقوق الإنسان في الضفة الغربية، قد أجبر الولايات المتحدة على فرض عقوباتٍ على وحدة "نيتسح يهودا" في جيش الاحتلال، بسبب دورها الكبير في هذه الانتهاكات، ضمن محاولات واشنطن لترميم صورتها المتدهورة في العالم، في خطوة وصفها الإعلام العبري بـ"الدراماتيكية"، قبل أن تتراجع الولايات المتحدة عن قرارها وتعلق العقوبات.