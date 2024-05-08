الهيئة المستقلة تدعو لانسحاب قوات الاحتلال فورا من معبر رفح والسماح بإعادة تشغيله لإدخال المساعدات

وطن: تدين الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" إعادة احتلال معبر رفح البري جنوب قطاع غزة من قبل الاحتلال العسكري الإسرائيلي، والسيطرة عليه بشكل كامل وتدمير بعض من محتوياته.

ووفقاً لمتابعات الهيئة المستقلة، وما صدر من تصريحات للمسئولين العسكريين والسياسيين الإسرائيليين، فقد توغلت آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر أمس الثلاثاء الموافق ٧/٥/٢٠٢٤ لمعبر رفح ودمرت جزءً من محتوياته ورفعت الأعلام الإسرائيلية داخل مبانيه وأعلنت توقفه عن العمل بشكل كامل.

تحذر الهيئة المستقلة من الخطورة البالغة للعواقب الوخيمة المترتبة على استمرار سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي على المعبر واستمرار إغلاقه، كونه المنفذ الوحيد الذي يربط قطاع غزة بالعالم الخارجي للمسافرين وعبور المرضى والجرحى، ودخول المساعدات الإغاثية والصحية العاجلة لقطاع غزة، حال سماح سلطات الاحتلال بذلك، كونها ترفض ادخال المساعدات الطبية والإغاثية من خلاله.

وبحسب إدارة المعابر الحدودية في قطاع غزة، فإن معبر رفح البري خلال فترة العدوان الإسرائيلي المستمر كان وما زال يشكل شريان الحياة الرئيسي للمساعدات الإغاثية والصحية الطارئة، كما وينقل من خلاله الوقود والغاز اللازمين لاستمرار تشغيل وعمل المرافق الصحية والحيوية.

ونظراً للخطورة البالغة المترتبة على إعادة احتلال معبر رفح، تطالب الهيئة:

انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي الفوري وآلياته من معبر رفح البري والسماح بإعادة تشغيله وفق الآلية السابقة، لضمان استمرار دخول المساعدات الإغاثية الطارئة وتنقل الأفراد بفئاتهم المختلفة وعلى رأسهم الجرحى والمرضى لإنقاذ حياتهم.

المقرر الخاص المعني بالحق بالتنقل والسفر بالضغط على دولة الاحتلال بفتح المعبر وتمكين المواطنين في قطاع غزة من تلقي الخدمات المنقذة لحياتهم، وتمكينهم من حقهم في التنقل والسفر.

مجلس حقوق الإنسان والوكالات الأممية المتخصصة إدانة تلك الانتهاكات والضغط على الاحتلال للانسحاب من المعبر وإعادة تشغيله بالسرعة الفورية.

وزرارة الخارجية والمغتربين مخاطبة الجهات الدولية ذات الاختصاص لممارسة الضغط على دولة الاحتلال للتراجع عن احتلال المعبر وإعادة تشغيله بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الإغاثية الضرورية والعاجلة للمواطنين في قطاع غزة.