قصف مكثف على جنوب لبنان

وطن: كثف جيش الاحتلال -اليوم الأربعاء- قصفه بلدات في جنوب لبنان بعد استهداف حزب الله مبنى يستخدمه جنود جيش الاحتلال في مستوطنة المطلة، بعد هجوم مماثل للحزب أسفر عن مقتل اثنين من جنود الاحتلال.

وأفادت مصادر صحفية بوقوع غارات جوية من طائرات الاحتلال على محيط بلدتي عيتا الشعب وراميا، ومنطقة جبل بلاط جنوبي لبنان، مشيرين إلى إطلاق صاروخ من جنوب لبنان باتجاه موقع تابع لجيش الاحتلال في مستوطنة المطلة بإصبع الجليل المحتل حيث دوت صفارات الإنذار في عدة بلدات هناك.

وأفادت مصادر صحفية بأن الطيران الحربي التابع لجيش الاحتلال شن 18 غارة على جبل بلاط، وأطراف بلدتي رامية وبيت ليف، في القطاع الأوسط، كما شن سلسلة غارات على أطراف عيتا الشعب والمنطقة الحرجية بينها وبين بلدة راميا.

وحسب المصادر سبق أن أغارت طائرات حربية تابعة لجيش الاحتلال، قبل منتصف الليل، على أطراف عيتا الشعب مما أدى إلى أضرار جسيمة في ممتلكات وبنى تحتية ومنازل محيطة.

وتعرضت أطراف بلدتي رميش وراميا فجر اليوم لنيران الأسلحة الرشاشة الثقيلة من مواقع تابعة لجيش الاحتلال متاخمة للخط الأزرق الفاصل، والتي استهدفت خزانات المياه على أسطح المنازل والطرق بين القرى الحدودية.

كما استهدف قصف مدفعي للاحتلال محيط بلدتي كفرشوبا وكفرحمام في القطاع الشرقي جنوب لبنان.

وحلق الطيران الحربي التابع للاحتلال في أجواء الجنوب اللبناني وأجواء قرى قضاء بعلبك (شمال شرق) وكذلك أجواء القطاع الشرقي على مستوى منخفض. كما شهدت العاصمة بيروت تحليقا مكثفا لطائرات الاستطلاع التابعة للاحتلال.

يأتي ذلك غداة تبني حزب الله هجوما بطائرات مسيرة استهدف تجمعاً لجنود في جيش الاحتلال قرب مستوطنة المطلة. وأعلن جيش الاحتلال أمس مقتل جنديين جراء هذا الهجوم. كما أفادت القناة 13 العبرية بإصابة منزل في مستوطنة المطلة بصاروخ مضاد للدروع.

وقال حزب الله -في بيان له- إنه استهدف "ضباط وجنود العدو أثناء وجودهم في باحة ‏ثكنة يفتاح وأصابهم بدقة وأوقعهم بين قتيل وجريح" معتبرا الهجمات التي يشنها على أهداف لجيش الاحتلال "دفاعا عن الفلسطينيين في قطاع غزة".

وكان الطيران الحربي التابع للاحتلال شن الليلة الماضية سلسلة غارات بالصواريخ استهدفت بلدات عيتا الشعب ومارون الراس وعيترون وحولا وكفركلا والخيام.

ويواصل جيش الاحتلال تصعيد غاراته على بلدات وقرى جنوبي لبنان، بالتزامن مع عدوانه المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.



المصدر : الجزيرة + وكالات