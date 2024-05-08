هيئة المعابر في غزة تنفي صحة إعلان قوات الاحتلال إعادة فتح معبر كرم أبو سالم

وطن: نفت هيئة المعابر بقطاع غزة، اليوم الأربعاء، مزاعم جيش الاحتلال بإعادة فتح معبر كرم أبو سالم، جنوب القطاع، أمام إدخال المساعدات، خلافا لما أعلنته قوات الاحتلال في وقت سابق.

وقال المتحدث باسم الهيئة هشام عدوان، أن قوات الاحتلال تغلق معبر كرم أبو سالم التجاري، أمام حركة دخول المساعدات لقطاع غزة، وأن قوات الاحتلال لا تزال داخل معبر رفح البري وتسيطر عليه، مما أدى لتوقف حركة السفر ودخول المساعدات الإنسانية للقطاع.

وكانت قوات الاحتلال أعلنت -اليوم الأربعاء- إعادة فتح معبر كرم أبو سالم الحدودي المستخدم لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، استجابة لطلب من الرئيس الأميركي جو بايدن.

وقال جيش الاحتلال في منشور عبر منصة إكس، إنه وصلت بالفعل شاحنات من مصر تحمل مساعدات إنسانية إلى المعبر، وهو ما نفاه المتحدث باسم هيئة المعابر في غزة.

وقال جيش الاحتلال إن شاحنات المساعدات التي تم توجيهها من مصر تخضع بالفعل للتفتيش عند المعبر، مشيرا إلى أنها تحمل مساعدات إنسانية، بما في ذلك الغذاء والمياه ومعدات الإيواء والأدوية والمعدات الطبية التي تبرع بها المجتمع الدولي.

وأضاف أنه بعد تفتيش المساعدات سيتم نقلها إلى جانب غزة من المعبر، كما ذكر أن معبر إيريز (بيت حانون) يواصل العمل لإيصال المساعدات إلى الأراضي الفلسطينية.



وتم إغلاق معبر كرم أبو سالم المؤدي إلى غزة بعد تعرض حشود من جنود الاحتلال في الموقع لقصف من المقاومة الفلسطينية، وهو الهجوم الذي تبنته كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وقال جيش الاحتلال إن الصواريخ أطلقت من منطقة متاخمة لمدينة رفح جنوب غزة، وبعد ذلك توغل الجيش وسيطر على معبر رفح مع مصر أمس.



وتتزامن مزاعم إعادة فتح معبر كرم أبو سالم مع إعلان فصائل فلسطينية خوضها اشتباكات ضارية صباح الأربعاء، مع قوات تابعة لجيش الاحتلال في المنطقة الشرقية لمحيط معبر رفح، التي تبعد كيلومترات عن الطريق الرئيسي الفاصل بين المعبرين البريين على طول الشريط الحدودي مع مصر.

ويأتي الادعاء "الإسرائيلي" حول إعادة فتح معبر كرم أبو سالم غداة انتقادات دولية وجهت لتل أبيب على خلفية توقف دخول المساعدات الإنسانية إلي غزة عبر معبر رفح، بعد اجتياح قوات تابعة لجيش الاختلال للجانب الفلسطيني منه والسيطرة عليه بشكل كامل.

وصباح أمس، أعلن جيش الاحتلال أنه سيطر على معبر رفح بشكل كامل، وقام بعمليات تمشيط واسعة بالمنطقة، بعد ليلة من القصف العنيف استهدفت محيط المعبر ومناطق شرق المدينة المكتظة بالنازحين، وذلك رغم مساعي الوسطاء للتوصل إلى هدنة.

وفي وقت سابق، انتقدت الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة وواشنطن إغلاق هذه المعابر التي تعتبر شريان حياة لتوصيل المساعدات الإنسانية الحيوية إلى غزة، وقد حذرت وكالات الإغاثة مرارا من مجاعة تلوح في الأفق مع احتدام الحرب.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير إن إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم غير مقبول، وإنه ينبغي فتحهما من جديد وإن الولايات المتحدة تترقب تنفيذ ذلك اليوم.

من جهته، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر للجزيرة إن واشنطن أوضحت أنها تعارض عملية واسعة النطاق في رفح، وأضاف أن إدارة الرئيس تجري نقاشا مع حكومة الاحتلال لإعادة فتح معبر رفح.

المصدر : الجزيرة + وكالات