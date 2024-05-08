مركز حملة يصدر ورقة موقف حول استمرار تمييز شركة باي بال ضد الفلسطينيّين والفلسطينيّات في الاقتصاد الرقميّ

وطن: أصدر حملة - المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي ورقة موقف حول التمييز الرقمي الذي تنتهجه شركة "باي بال" بعنوان "كشف الستار عن التحيُّز في شركة باي بال (PayPal): ورقة موقف حول التمييز الرقمي ضد الفلسطينيّن والفلسطينيّات". تنتقد الورقة سياسات شركة باي بال (PayPal) التي تميّز ضد الفلسطينيّين/ات وتمنعهم من استخدام خدماتها وخرقها مبدأ الأعمال وحقوق الإنسان، والإعلان العالميّ لحقوق الإنسان، والمعاهدات الدوليّة الأساسيّة لحقوق الإنسان. وتقيّم الورقة مدى جاهزيّة الاقتصاد الرقميّ الفلسطينيّ لخوض تجربة الدفع الإلكترونيّ من حيث البنى التحتيّة والمهارات والخدمات الماليّة والمنصّات العامّة والأُطر القانونيّة.

تعرض ورقة الموقف تحليلًا رباعيًا لنقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات في مجال الدفع الإلكترونيّ، مستندةً إلى مقابلات مع شخصيّات مركزيّة من سلطة النقد الفلسطينيّة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة سوق رأس المال الفلسطينيّة ووزارة الاقتصاد الوطنيّ، وإلى معلومات إضافية زوّدتنا بها سلطة النقد الفلسطينيّة، والجهاز المركزيّ للإحصاء الفلسطينيّ، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة التعليم العالي والبحث العلميّ الفلسطينيّة، والبنك الدوليّ.

يتضح من التقرير أنّ منع الفلسطينيين/ات من استخدام خدمات شركة باي بال هو نتيجة انحياز سياسي واضح وانتهاك لحقوق المستهلك/ة الفلسطيني/ة وحقوق العمل والتنمية. يدعو مركز حملة، من خلال ورقة الموقف التي أُصدرت، شركة باي بال إلى اتخاذ موقف منصف، ووضع حد لسياساتها التميزيّة، والامتثال لإعلان حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية والحقوق الرقميّة الدوليّة، وتقدم خدماتها للفلسطينيين/ات. من الجدير بالذكر أن مركز الحملة، بالتعاون مع عدد من الشركاء، قد عملوا جاهدين على تشكيل ضغط مستمر على شركة باي بال منذ عام 2017، وذلك من خلال حملة PayPal4Palestine.