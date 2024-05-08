"التعاون الإسلامي": اجتياح رفح قد يوسع نطاق التوتر في المنطقة

وطن: أدانت منظمة التعاون الإسلامي "تصاعد وتيرة العدوان على قطاع غزة وتوسيع نطاقه إلى رفح"، معتبرة ذلك "إمعانا في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين".



وأدانت في البيان، "التهديدات التي أطلقها رئيس الوزراء في حكومة الاحتلال وعزمه مواصلة وتوسيع جريمة العدوان العسكري "الإسرائيلي" على مدينة رفح سواء بإبرام اتفاق وقف إطلاق النار أو بدونه؛ مما يؤكد رفضه كل القرارات الأممية والجهود الرامية لتحقيق وقف إطلاق النار".

وقالت منظمة التعاون الإسلامي إنها "تدين بشدة، تصاعد وتيرة العدوان الإجرامي الذي تشنه قوات الاحتلال على قطاع غزة، وتوسيع نطاقه من خلال اجتياح مدينة رفح التي يقطنها حوالى 1.3 مليون نازح فلسطيني، عادّة ذلك إمعانًا في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ومحاولة تهجيره عن أرضه، في انتهاك صارخ لجميع القرارات الدولية والإجراءات الاحترازية التي أقرتها محكمة العدل الدولية".

وحذرت من "خطورة اجتياح قوات الاحتلال لمدينة رفح الفلسطينية، الأمر الذي ينذر بكارثة إنسانية، وقد يؤدي إلى توسيع نطاق التوتر وزعزعة الاستقرار في المنطقة".

وجددت المنظمة دعوتها المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه إلزام حكومة الاحتلال بوقف عدوانها العسكري وجرائمها المتواصلة في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، تنفيذا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

