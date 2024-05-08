المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف مباني يستخدمها جنود الاحتلال في عدد من المستوطنات

وطن: أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، اليوم الأربعاء، استهدافها مباني يستخدمها جنود الاحتلال في عدد من المستوطنات، شمالي فلسطين المحتلة، وذلك رداً على اعتداءات جيش الاحتلال على القرى اللبنانية، ودعماً للشعب الفلسطيني الصامد في غزة، وإسناداً لمقاومته.

وشملت هذه العمليات استهداف مبنيين يستخدمهما جنود الاحتلال في "حانيتا"، واثنين آخرين في "شلومي"‏، واثنين آخرين أيضاً في "أفيفيم".

وفي "المطلة" أيضاً، استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان مبنى يستخدمه جنود الاحتلال، محققةً فيه إصابةً مباشرة، واستهدفت مبنى آخر في "المنارة".



وسبق أن أشارت مصادر صحفية في جنوبي لبنان إلى أنّ المقاومة استهدفت 5 مستوطنات بصورة متزامنة، وفي مختلف قطاعات الجبهة.

وأضافت المصادر ذاتها أنّ نيران مباشرة من لبنان أصابت "أفيفيم"، حيث شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من أحد مبانيها.

وفي السياق، تحدّثت وسائل إعلام عبرية عن وقوع إصابة مباشرة بصاروخ في مستوطنة "المطلة"، بعد سقوطه من دون دوي صفارات الإنذار.

وأشار إعلام الاحتلال إلى سقوط صاروخ أُطلق من لبنان عند مفترق "غوما"، في الجليل الأعلى المحتل، ما أدى إلى إغلاق الطريق أمام حركة السيارات والمارين.

وسقط صاروخ في "موشاف جورن"، بينما دوت صفارات الإنذار في مستوطنات "شتولا" و"زرعيت" و"شومرا" و"إيفين مناحيم"، بحسب إعلام الاحتلال.



وفي غضون ذلك، سُمعت أصوات الانفجارات على طول خط الساحل الشمالي، من حيفا وحتى نهاريا ومحيطها، وشوهدت أعمدة الدخان من بعيد.

بالتوازي، تتواصل اعتداءات قوات الاحتلال على القرى الجنوبية اللبنانية، حيث استهدف الطيران الحربي التابع لجيش الاحتلال عيتا الشعب، جبل بلاط، راميا، تل النحاس في أطراف بلدة كفركلا، مرتفعات الريحان ومرتفعات إقليم التفاح.

وأشارت مصادر صحفية في الجنوب إلى أنّ الطيران الحربي التابع لجيش الاحتلال استهدف أيضاً أطراف بلدة يارون ومدينة الخيام.



المصدر: الميادين