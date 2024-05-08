ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 34844 شهيدا منذ بدء العدوان

وطن: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة العدوان على القطاع منذ السابع من شهر تشرين الأول/ اكتوبر الماضي، إلى 34844 شهيدا وأكثر من 78404 مصابا، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأضافت المصادر الطبية أن قوات الاحتلال ارتكبت 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، وصل منها للمستشفيات 55 شهيدا و200 إصابة.