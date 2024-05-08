الإغاثة الزراعية تنهي توزيع 450 طرد خضار و جاف للأسر النازحة في مواصي رفح والشابورة

وطن: أنهت جمعية التنمية الزراعية (الإغاثة الزراعية) توزيع 450 طرد خضار وآخر جاف للأسر النازحة في المنطقة المواصي والشابورة في رفح ، وذلك في من خلال مشروع "توزيع الغذاء و المواد غير الغذائية و دعم شراء الملابس الشتوية للأشخاص النازحين في قطاع غزة" المنفذ من خلال الإغاثة الزراعية (PARC) بالشراكة مع مؤسسة ( PARCIC) وتمويل من مؤسسة Japan platform.

ويراعي هذا المشروع تعدد احتياجات الأفراد ويضمن توفرها بأشكالها المتنوعة في ظل ارتفاع الأسعار و شح هذه المواد في الأسواق.

ويشار الى أنه تم توزيع 2700 طرد جاف وطرد طازج خلال المشروع على النازحين في محافظات رفح وخانيونس ودير البلح ، بالإضافة الى توفير ملابس للأسر النازحة وتوفير فرص عمل للخريجين لتعزيز قدراتهم على الصمود ومواجهة الظروف الاقتصادية المتردية.