قوات الشهيد عمر القاسم: مقاتلونا يتصدون لقوات الاحتلال شرق رفح

وطن: قال الناطق العسكري باسم قوات الشهيد عمر القاسم الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية، أبو خالد، اليوم الأربعاء، إن المقاتلين تصدوا لقوات الاحتلال التي اقتحمت محافظة رفح.

وأعلن أبو خالد بأن وحدة المدفعية التابعة لقوات الشهيد عمر القاسم قصفت جيش الاحتلال شرق معبر رفح بعددٍ من الصواريخ قصيرة المدى، وموقع صوفا العسكري بعدد من قذائف الهاون من العيار الثقيل، ويؤكد مقاتلوه بأن الصواريخ أصابت أهدافها بدقة، وأوقعت بصفوف الاحتلال خسائر فادحة.

