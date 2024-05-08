الاحتلال يهدم منزلا في فروش بيت دجن شرق نابلس

وطن: هدمت جرافات الاحتلال، اليوم الأربعاء، منزلا في قرية فروش بيت دجن شرق نابلس.

وقال رئيس مجلس قروي فروش بيت دجن عازم حج محمد، إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية ترافقها جرافة، وداهمت وسط القرية وهدمت منزلا يعود للمواطن هشام أبو ثابت، وتقدر مساحته بنحو 100 متر مربع، وهو قائم منذ أكثر من 20 عاما.

وأضاف، أن أغلبية المنازل في القرية مخطرة بالهدم والإزالة، عقب الاستيلاء على 11 ألف دونم من أراضيها التي كانت تصل مساحتها إلى نحو 14 ألف دونم.



