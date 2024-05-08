نواب أميركيون يعدون تشريعا لتهديد مسؤولي الجنائية الدولية

وطن: نقل موقع أكسيوس عن رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي مايكل ماكول، أن الأعضاء الجمهوريين بالمجلس يعدون تشريعا احترازيا لفرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، إذا أصدروا أوامر لاعتقال مسؤولين من دولة الاحتلال.

وقال ماكول لأكسيوس إنه وعددا من مشرعي الحزب الجمهوري تواصلوا مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان لتأكيد أن المضي في إصدار أوامر اعتقال لمسؤولين إسرائيليين "سيدمر العلاقات".

وأضاف: "لسنا واثقين إن كان إصدار أوامر الاعتقال وشيكا لكنه إجراء احترازي ليعلموا (المحكمة الجنائية الدولية) أنهم إذا فعلوا ذلك فإن لدينا هذا التشريع جاهز".

وتابع أنهم لن يطرحوا التشريع الاحترازي للتصويت إلا إذا اضطروا لذلك.

وحذر أعضاء مؤيدون للاحتلال من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بالكونغرس الأميركي مرارا من أن المحكمة الجنائية الدولية تجازف بمواجهة عواقب من الولايات المتحدة إذا مضت قدما في إصدار أوامر الاعتقال.

وتأتي تهديدات أعضاء مجلس النواب الأميركي هذه بعد تقارير وردت في وسائل إعلام عبرية تفيد باحتمال إصدار المحكمة الجنائية مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب يوآف غالانت، ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، على خلفية الجرائم خلال الحرب على قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أعربت الولايات المتحدة عن معارضتها قيام المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق بشأن ممارسات الاحتلال في غزة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيير إنه ليس من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية إصدار الأحكام بحق المسؤولين الإسرائيليين.