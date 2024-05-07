نقابة الصحفيين: الاحتلال قصف 77 منزلا للصحفيين وعائلاتهم بغزة وبعضهم لا زال تحت الانقاض

وطن: رصدت نقابة الصحفيين استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لمنازل الصحفيين في قطاع غزة بالقصف بهدف القتل والتدمير خلال العدوان على غزة.

وقالت النقابة في بيان وصل لوطن نسخة عنه انه في اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي مر قبل ايام وهو التاريخ المعقود عليه الأمل عالميا بأن يشكل بارقة لرقعة الحريات الصحفية وتوسعها إلا أنه في واقع الاحتلال الاسرائيلي اصبح يوم جدا حزين في فلسطين نتيجة الجرائم والإبادة التي يمارسها جيش الاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني بشكل عام وبحق الحالة الصحفية بشكل خاص .

الدروع ومباني المؤسسات والمنازل لم تستطع حماية الصحفيين

ووفق رصد وتوثيق لجنة الحريات الصحفية التابعة لنقابة الصحفيين منذ بدء العدوان وحتى اليوم 2/5/2024 فقد استشهد في فلسطين 135 من العاملين في القطاع الإعلامي الفلسطيني 134 في قطاع غزة وزميل في الضفة الغربية .

لماذا المنازل ؟

واستهدف الاحتلال الإسرائيلي 77 منزلا للصحفيين في قطاع غزة بصواريخ الطائرات وقذائف المدفعية في مطاردة قاتلة لوقف الحقيقة واسكاتها .

وغادر جميع الصحفيين المكاتب والمؤسسات الصحفية في بنايات قطاع غزة التي دمر منها نحو 86 بالصواريخ ولم يعد هناك أي أمان على الحياة فيها ولا لوجستيا تصلح للعمل بعد القصف وهرب حتى جيران مكاتب الصحافة.

وحسب التوثيق فقد استشهد العديد من الزملاء في مكاتب عملهم، مثل هشام النواجحة وسعيد رضوان الطويل ومحمد صبح ابو رزق .

كما استشهد العديد من الصحفيين في الميدان وأثناء العمل والتغطية ومنهم محمد الريفي وعاصم البرش وياسر ممدوح وأكرم الشافعي ومحمد الصالحي وابراهيم لافي ومحمد جرعون .

وقالت اللجنة ان من لم يقتل بصواريخ الطائرات التقليدية قتل بالطائرات التكنولوجية وما يعرف بالمسيرات " الدورون" حيث استهدفت هذه المسيرات المفخخة بمواد شديدة الانفجار العديد من الصحفيين منهم لتقتل البعض وتصيب البعض بجروح دامية ومنهم مصطفى الثريا وحمزة الدحدوح واحمد البرش وعامر ابو عمر وعبدالله الحاج واحمد مطر وسامر ابو دقة .

وقالت اللجنة ان ما ذكر اعلاه كان من ابرز الاسباب التي دفعت الصحفيين للعمل من المنازل لأنه لم يعد هناك مكان امن لا المكاتب الصحفية ولا الميدان ولا حتى محيط المستشفيات

33 من عائلات الصحفيين دفعت ثمن عمل ابنائها في هذه المهنة وقتلوا ببارود الصواريخ وبأعداد كبيرة داخل منازلهم.

أمثلة : كان آخرهم قبل أيام محمد بسام الجمل مع 4 من أفراد عائلته ومعين عياش مع 20 من عائلته و مصطفى الصواف مع 30 من عائلته ومحمد ابو حطب مع 11 من عائلته و عادل زعرب مع 16 من عائلته وعائلة سلام ميمة وعبدالله بريص واياد نصرالله وعبدالله درويش ودعاء شرف .

ومن الأمثلة الصارخة والجارحة على هذا النوع من الجرائم هو اغتيال الصحفية هبة العبادلة بمنزلها في خانيونس مع عدد كبير من عائلتها دون نجاح اي جهة بإخراج جثامينهم من تحت الانقاض منذ 10/12 من العام الماضي .

الصحفية هبة العبادلة لا زالت مع طفلتها ووالديها والعائلة تحت الانقاض

العشرات من الصحفيين يعيشون مع شعور مرعب وهم يرون عائلاتهم تقتل دونهم لا لسبب سوى لأنهم يعملون في مهنة الصحافة حيث استهدف الاحتلال منازلهم وقتل عائلاتهم وهم خارج منازلهم .

امثلة : استشهاد عائلة الصحفي حمزة المقيد ودعاء الباز وعبد القادر صباح وانس الشريف ومحمود اللوح و وائل الدحدوح ومعتز العزايزة .

والعديد من الصحفيين اصيبت عائلاتهم بجراح دامية وفقدوا أجزاء من جسدهم مثل عائلة الصحفي محمد حمودة الذي قصف منزله وفقدت زوجته عينها وبترت قدم ابنه احمد .