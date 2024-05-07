الاحتلال يقتحم عدة قرى في محافظة جنين

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عددا من القرى غرب جنين، وواصل اقتحام قرية جلبون شمال شرق المحافظة، لليوم السابع عشر على التوالي.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت قرى طورة والطرم ونزلة زيد والعرقة، وجلبون، وداهمت عددا من أحيائها وسيرت آلياتها العسكرية في شوارعها دون أن يبلغ عن أي اعتقالات.

وقال رئيس مجلس قروي جلبون إبراهيم أبو الرب، إن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا بجانب مدرسة البنات، وواصلت الاستيلاء على سطح منزل إضافة إلى مغسلة للمركبات تعود للمواطن رافع رفيق أبو الرب، علما أن الاحتلال خرج منها قبل مدة.