الإغاثة الزراعية توقع اتفاقيات استفادة في قرية إمريش

وطن: وقّعت جمعية التنمية الزراعية ( الإغاثة الزراعية ) ممثلة بمديرها العام أ. السيد منجد أبو جيش ، اتفاقية استفادة من تجربة بنك الطعام مع مجلس قروي امريش جنوب الخليل ومجموعة أخرى من اتفاقيات الاستفادة مع الأسر الريفية وصغار المزارعين في كل من قرى امريش، رابود، كرمة، واد الشاجنة وحدب الفوار، وذلك ضمن ضمن "مشروع تعزيزالأمن الغذائي في فلسطين كجزء من مبادرة تخفيف اثار الحرب الاوكرانية" الممول من وزارة التعاون الاقتصادي و التنمية الألمانية BMZ من خلال GIZ فلسطين.

وافتتح رئيس المجلس قروي إمريش سامي الشعراوي الفعالية بالترحيب بالإغاثة الزراعية وتثمين جهودها في دعم المزارعين وقطاع الزراعة في فلسطين، وواصل ترحيبه بالمستفيدين وأثنى على التزامهم بالمشروع ومشاركتهم الفاعلة في التدريبات، كما عرّج على فكرة بنك الطعام ودعا الأسر والمزارعين للمساهمة في إنجاح هذه الفكرة التي ستعود بالفائدة وتعزيز الأمن الغذائي على مستوى المجتمع في القرية والقرى المجاورة ، ويذكر أن الإغاثة الزراعية قد ساهمت بتأهيل المكان وتجهيزه باللوازم والمعدات اللازمة لحفظ فائض المزارعين ومساهماتهم الزراعية وتوزيعها على الأسر المتعففة من خلال المتطوعين.

ومن جهته أعرب المدير العام للإغاثة الزراعية منجد أبو جيش عن سعادته بالعمل في محافظة الخليل وخاصة في ريف دورا، وأكد على أهمية المشروع في زيادة الأمن الغذائي على المستوى الفردي للأسر والمزارعين من خلال المنح التي سيتم تقديمها لهم وعلى المستوى المجتمعي من خلال تجربة بنك الطعام، وأكد على أهمية بذل الجهد الكافي من قبل المستفيدين لإنجاح مشاريعهم الزراعية ورفد بنك الطعام بالمنتجات الزراعية كجزء من مسؤوليتهم المجتمعية.

وستقدم الإغاثة الزراعية خلال المشروع مدخلات إنتاج للأسر الريفية وصغار المزارعين ، بهدف زيادة إنتاج المشاريع القائمة و تأسيس مشاريع جديدة للإكتفاء الذاتي وإدرار الدخل .

ويهدف المشروع لتعزيز الامن الغذائي للأسر الريفية وصغار المزارعين من خلال مجموعة من التدريبات قصيرة الأمد لبناء قدرات الفئات المستهدفة في مجلات الإنتاج النباتي ، الإنتاج الحيواني و التصنيع الغذائي ، مع مراعاة الممارسات الصديقة للبيئة والممارسات المتكيفة مع تأثيرات تغير المناخ ، حيث سيستفيد من المشروع 150 من صغار المزارعين والأسر الريفية في 9 مواقع في محافظتي الخليل وبيت لحم .