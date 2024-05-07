حزب الله يستهدف مواقع عسكرية وبطارية القبة الحديدية وتجمعات جنود بمسيّرات انقضاضيّة وصواريخ موجهة

رام الله - وطن: أعلن حزب الله استهداف ضبّاط وجنود الاحتلال أثناء تواجدهم في باحة ‏ثكنة "يفتاح" بمسيّرات انقضاضيّة، وأكَّد إصابتهم بدقة وأنه أوقعهم بين قتيل وجريح، وإحدى منصّات القبّة الحديدية المتموضعة جنوب ثكنة "راموت نفتالي" وتمت إصابتها مباشرةً مما أدى إلى إعطابها.‏

وجدد حزب الله بعد الهجوم الأول بساعة ونصف، وعند تجمّع جنود الاحتلال مرة اخرى استهدافهم داخل الثكنة، استهدفهم ‏بصاروخ موجّه وأوقعوهم بين قتيل وجريح.‏

وأعلن حزب الله قصف مقاتليه التجهيزات التجسسية في موقع السماقة ‏في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلَّة بالأسلحة المناسبة، وإصابته إصابةً مباشرة.‏

واكد الحزب ان مقاتليه رصدوا جنود ‏الاحتلال في موقع الراهب؛ بعد تحركهم داخل إحدى الدشم، وتمت إصابتهم إصابة مباشرة بالأسلحة الصاروخية الموجهة.

ودوَّت صافرات الإنذار عند الحدود الفلسطينية الشمالية المحتلَّة مع جنوب لبنان.

وقصفت مدفعية الاحتلال أطراف بلدات شيحين والجبين وطيرحرفا جنوب لبنان.