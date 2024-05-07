نادي الأسير الفلسطينيّ: ارتكاب الاحتلال جريمة مع الطفل جود حميدات البالغ من العمر 8 أعوام من مخيم عقبة جبر بأريحا

وطن: قال نادي الأسير إن جيش الاحتلال ارتكب جريمةً بحق الطفل جود أشرف وليد حميدات البالغ من العمر (8) سنوات من مخيم عقبة جبر في أريحا؛ بعد أنّ أقدم الجنود على إطلاق النار عليه واحتجازه لاحقًا.

وأكَّد نادي الأسير أنّ الاحتلال يحتجز الطفل حميدات في مستشفى هداسا بالعيساوية، ولم يتسنَّ للنادي التّأكد من حالته الصحية سوى أن إصابته في الرقبة، والحالة القانونية التي يخضع لها.

وحمّل نادي الأسير، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير الطفل حميدات، وعن الأطفال المعتقلين في سجون الاحتلال كافة.

ووفقًا لعائلة الطفل حميدات، فإن نجلهم كان يلعب برفقة طفل آخر من العائلة، وذلك بالقرب من المقبرة الجنوبية في مخيم عقبة جبر، قبل أن يُطلق جنود الاحتلال النار عليه واحتجازه.

وجدد نادي الأسير دعوته لهيئة الأمم المتحدة بضرورة فتح تحقيق دولي مستقل في الجرائم الممنهجة التي ترتكب بحقّ الشعب الفلسطيني، واستعادة دورها اللازم والمطلوب لإنقاذ ما تبقى من جوهر عملها، وتحمُّل مسؤولياتها اللازمة تجاه ما يجري في ضوء استمرار الإبادة بحقّ الفلسطينيين في غزة، والعدوان الشامل على مختلف الجغرافيات الفلسطينية، ومنها عمليات استهداف الأطفال.

يُشار بأنّ الاحتلال اعتقل بعد السابع من أكتوبر أكثر من (550) طفلًا، وقد تعرض الأطفال المعتقلين إلى كافة الجرائم الممنهجة والإجراءات الانتقامية الجماعية التي فُرضت على الأطفال المعتقلين في سجون الاحتلال، هذا إضافةً إلى عمليات التّصعيد من الاعتقال الإداري بحقّ الأطفال.