البنك الإسلامي العربي يعقد اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن والعشرين وغير العادي

وطن: عقد البنك الإسلامي العربي اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن والعشرين وكذلك اجتماعه غير العادي اليوم الثلاثاء في مدينة رام الله، بحضور عدد من الشخصيات الاعتبارية، وذلك برئاسة السيد رشدي الغلاييني رئيس مجلس إدارة البنك، وبحضور المدير العام للبنك الاستاذ هاني ناصر، وممثل عن كل من مراقب الشركات والمستشار القانوني للبنك وممثلين عن سلطة النقد الفلسطينية وبورصة فلسطين وهيئة سوق رأس المال ومدقق حسابات البنك الخارجي شركة إرنست ويونغ فلسطين، وعدد من مساهمي البنك، وأعضاء مجلس الإدارة، وكاتب الجلسة الأستاذة أديبة عفانة، مديرة دائرة الشؤون القانونية، ومراقبي الجلسة مدير الإدارة المالية السيد ميسرة سلامة، ومدير إدارة المخاطر السيد سائد مقدادي، حيث كانت نسبة حضور المساهمين 92.02%.

من جانبه رحب رئيس مجلس إدارة البنك السيد رشدي الغلاييني بالمساهمين والضيوف وقام بعرض أهم الإنجازات التـي حققهـا البنـك للعام 2023، في ظل الظروف الصعبة والاستثنائية التي يعاني خلالها أبناء شعبنا وخصوصاً في قطاع غزة الحبيب والتي ما زال لها أثرا سلبياً على الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام والقطاع المصرفي بشكل خاص، حيث تمكن البنك من مواصلة تحقيق الإنجازات بكل كفاءة واقتدار ليستمر في ريادته في القطاع المصرفي الإسلامي ضمن وجهته الاستراتيجية، واستطاع المحافظة على الاستمرار في تحقيق نسب نمو مميزة في حجم اعماله الامر الذي انعكس ايجاباً على أداء البنك في نهاية العام 2023، وذلك بالتناغم مع استراتيجية البنك في تنويع مصادر الدخل وتقديم الحلول التمويلية المناسبة التي تلبي احتياجات العملاء بالإضافة الى استمرار البنك في ضبط المصاريف التشغيلية والارتكاز على قاعدة أصول متينة مدعومة بمستويات سيولة مرتفعة تراعي تحقيق أفضل معدلات الربحية، ونظرا لظروف الحرب في قطاع غزة، قرّر البنك اتباع سياسة التحوط من خلال رفع المخصصات الائتمانية الخاصة بمحفظة قطاع غزة، وأكد على ان البنك يمتلك الخبرة المصرفية المتكاملة في التعامل مع كافة المتغيرات والظروف.

وأضاف أيضا أن البنك الإسلامي العربي يعتزم مواصلة العمل على الاهتمام بالعملاء وتشجيع الريادة والابتكار وتقديم خدمات مصرفية رقمية وكذلك تعزيز مبدأ الحوكمة الرشيدة، والعمل على الاهتمام بعملاءه، وتشجيع الرّيادة والابتكار، وتقديم خدمات مصرفية رقمية، وتعزيز مبدأ الحوكمة الرشيدة، والالتزام بالاستدامة والمسؤولية الاجتماعية.

من جهته أشار المدير العام للبنك الأستاذ هاني ناصر أن البنك تمكن بتوفيق الله من تحقيق نتائج مالية جيدة بالرغم من الظروف العصيبة التي مر بها الاقتصاد الفلسطيني وظروف الحرب التي اثّرت بشكل كبير على الاقتصاد الفلسطيني حيث حقق أرباحاً صافية بعد الضريبة والمخصصات بلغت قيمتها حوالي 5.5 مليون دولار مع نهاية العام 2023 بعد أن قام بقيد المخصصات الوافية والمتحفظة نتيجة الحرب على شطري الوطن في الضفة وغزة، أما على صعيد المؤشرات المالية الأخرى فقد وصلت موجودات البنك إلى 1,738 مليون دولار، فيما بلغ إجمالي ودائع العملاء 1,464 مليون دولار، في حين بلغ رصيد التمويلات المباشرة إلى1,108 مليون دولار.

بالإضافة الى ذلك أشار إلى أن البنك حافظ على حصصه السوقية المميزة ومتانة أدائه المالي ونموها بشكل طبيعي، فعلى صعيد الموجودات حافظ البنك على حصته السوقية التي بلغت حوالي 8%، وعلى صعيد التمويلات المباشرة وصلت حصته السوقية إلى حوالي 9.4% وأما على جانب ودائع العملاء فقد بلغت حصة البنك السوقية حوالي 8.7%. كما استطاع البنك من الاحتفاظ بمخصصات ائتمانية كافية لمواجهة أية خسائر ائتمانية محتملة سواء بما يخص التمويلات المباشرة أو الأدوات المالية الأخرى، وأخيرا يقوم البنك بمتابعة التطورات الحاصلة والتحوط بما لديه من معلومات كافية حول آية خسائر حدثت أو محتمل حدوثها.

وتم خلال الهيئة العامة تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك خلال العام 2023 والمصادقة عليه. وكذلك مناقشة البيانات المالية للسنة المالية 2023 وإقرارها، كما صادقت الهيئة العامة على اعادة تشكيل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بالتنسيق مع مجلس الإدارة وادارة البنك، والموافقة على صرف مكافأة السادة أعضاء مجلس إدارة البنك عن العام 2023، وقد تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2023 وفقا لأحكام القانون وإعادة انتخاب شركة إرنست ويونغ مدقق حسابات البنك لسنة 2024. وأخيراً تمت المصادقة على اعتماد واقرار عقد التأسيس والنظام الداخلي المعدلين للبنك الاسلامي العربي خلال انعقاد هيئته غير العادية وتفويض مجلس الإدارة باستكمال الإجراءات القانونية والرسمية مع الدوائر المعنية.