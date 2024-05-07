الإعلام العبري يعترف بعشرات القتلى والجرحى بنيران حزب الله خلال الشهر الماضي

وطن: كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، أنّه خلال شهر نيسان/أبريل الماضي، قتل 4 مستوطنين وأصيب 37 آخرون، بنيران أطلقها حزب الله عند الحدود في الشمال.

وفي التفاصيل، قال الإعلام العبري إنّه قُتل 4 بينهم 3 جنود، وأصيب 37 مستوطنًا بينهم 5 إصابات خطيرة جداً.

وصباح اليوم، أعلن جيش الاحتلال أنّ ضابطين احتياطيين قُتلا في هجومٍ بطائرة مُسيرة مفخخة، نفذته المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، أمس الإثنين/ بالقرب من مستوطنة "المطلة" في شمال فلسطين المحتلة.

وبالأمس، نشر حزب الله فيديو تحت عنوان "بطاقة هدف"، يوضح أنّ المستهدف في العملية في المطلة كان قوة تابعة لجيش الاحتلال متخفية تعمل على اكتشاف الأهداف في لبنان وتوجيه نيران الاحتلال، وقد تمّ رصدها عبر مسيرات تابعة للمقاومة.

وأظهرت مشاهد الاستطلاع الجويّ التحديد النقطويّ للهدف، وهو "موقف ناحل عيون" الواقع ضمن منطقة خلفية منخفضة ومحجوبة عن الرؤية، بسبب وجوده وسط بيئة حرجية كثيفة، وتتموضع فيه وحدة من قوة الاستطلاع التابعة للواء "حيتسي هاإيش 551 - فرقة 98"، والتي تعمل في إطار مهمة الرصد الحربي، وفصيل مدفعية "هاون" سجّل نشاطاً في أثناء معركة "طوفان الأقصى".

والشهر الماضي، نفّذ حزب الله عدّة عمليات نوعية أدت إلى مقتل جنود في جيش الاحتلال كان أبرزها استهداف "أفيفيم" في الجليل المحتل، واستهداف مقرّ قيادة سرية الاستطلاع العسكري المستحدث في "عرب العرامشة" شمال فلسطين المحتلة.

يُشار إلى أنّ جيش الاحتلال يتّبع سياسة التعتيم على عدد قتلاه وجرحاه سواء عند الحدود الشمالية أو في قطاع غزّة، ولا سيما أنّ تقريراً لوزارة جيش الدفاع توقع بإصابة أكثر من 12 ألف جندي من جيش الاحتلال بإعاقات دائمة من جراء الحرب على غزة.