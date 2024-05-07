الهيئة المستقلة تشارك في وقفة تضامنية مع أهالي المخطوفين والمفقودين في مدينة غزة

وطن: شاركت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" في وقفه تضامنية نظمها أهالي المخطوفين والمفقودين في محافظة غزة والشمال، أمام مقر اللجنة الدولية الصليب الأحمر بمدينة غزة، للمطالبة بالكشف عن مصير أبنائهم والإفراج عنهم، وحث المؤسسات المختصة للقيام بواجبها تجاه هذه القضية.

وأكد رامي أبو شدق الباحث الميداني في الهيئة على ضرورة الإفراج الفوري عن الأسرى والكشف عن مصير المفقودين، ووقف جميع أشكال الانتهاكات والتعذيب والتنكيل التي أدت مؤخراً إلى استشهاد اثنين من معتقلي قطاع غزة من بينهم الطبيب عدنان البرش رئيس قسم العظام بمستشفى الشفاء، مع استمرار جريمة الإخفاء القسري.

يُشار إلى أن المعطيات المتوفرة لدى هيئة شؤون الأسرى عن معتقلي غزة شحيحة، وذلك فيما يتعلق بهوياتهم وجميع أماكن احتجازهم، وأعدادهم، وأن ما أعلنت عنهم إدارة سجون الاحتلال حتى بداية إبريل/نيسان 849 معتقلاً.