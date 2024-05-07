الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة شهداء في غزة إلى 34789 منذ بدء العدوان

وطن: أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى34789، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 78204، أغلبيتهم من الأطفال والنساء.



وأوضحت "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وأشارت إلى أن الاحتلال ارتكب 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 54 مواطنا واصابة 96 آخرين، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

