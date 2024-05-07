حماس: اقتحام الاحتلال معبر رفح تصعيد خطير ضد منشأة مدنية محمية بالقانون الدولي

وطن: قالت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، إن اقتحام جيش الاحتلال معبر رفح الحدودي مع مصر، تصعيد خطير ضد منشأة مدنية محمية بالقانون الدولي، يهدف إلى مفاقمة الوضع الإنساني في القطاع، عبر إغلاقه ومنع تدفق المساعدات الإغاثية الطارئة عبره للفلسطينيين الذين يتعرضون لحرب إبادة وتجويع ممنهج من قِبل الاحتلال.

وأكدت حماس بأن هذه الجريمة التي تأتي مباشرة بعد إعلان حركة حماس موافقتها على مقترح الوسطاء تؤكّد نية الاحتلال تعطيل جهود الوساطة لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى، لمصالح شخصية لنتنياهو وحكومته المتطرفة، وتنفيذًا لمخطط الإبادة والتهجير الذي ينفِّذه اليمين المتطرف بقيادة رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو.



ودعت حركة حماس الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي إلى الضغط على الاحتلال لوقف هذا التصعيد الذي يهدد حياة مئات الآلاف من المدنيين النازحين في رفح وعموم قطاع غزة.