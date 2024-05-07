قوات الاحتلال تقتحم عددا من قرى وبلدات الشعراوية شمال طولكرم

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، عددا من قرى وبلدات الشعراوية شمال طولكرم.

وأفادت مصادر صحفية، باقتحام قوة عسكرية قوامها عددا من الآليات بلدات زيتا وعتيل ودير الغصون وقرية الجاروشية وضاحية شويكة، بعد أن خرجت من المحور الغربي لمدينة طولكرم، مرورا بالأحياء الغربية والشمالية.

وأضافت، أن آليات الاحتلال جابت الشوارع الرئيسية في البلدات المذكورة، واعترضت حركة تنقل المركبات، في الوقت الذي حلقت فيه طائرة استطلاع في سماء المحافظة.

وكانت قوات الاحتلال قد انسحبت من مدينة طولكرم ومخيمها في ساعات متأخرة من الليلة الماضية، بعد عدوان استمر 24 ساعة، خلفت خلاله دمارا كبيرا بالبنية التحتية وممتلكات المواطنين، واصابة واعتقال عدد من الشبان في المخيم وضاحية ذنابة المتاخمة له، واستشهد على أثره الشاب أبو العوف عبد الله فايز عوفي (35 عاما).



