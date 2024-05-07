حزب الشعب يدعو للتوحد في مواجهة خطة الاحتلال ضد رفح ومن أجل وقف الحرب على شعبنا

رام الله – وطن: أكد حزب الشعب على ضرورة توحيد الجهد الفلسطيني والعربي والدولي لمواجهة الإبادة الجديدة التي تبيتها دولة الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني في محافظة رفح، جنوب قطاع غزة؛ واستمرار مساعيها لتنفيذ مخطط التهجير المبيت لديها.

وأكد حزب الشعب في بيان له صباح اليوم الثلاثاء وصل لوطن نسخة عنه؛ ان تنكر اسرائيل لمقترح وقف إطلاق النار الذي تمت الموافقة عليه فلسطينيا؛ يعني مواصلة عدوانها وحرب الإبادة ضد شعبنا؛ وضرب أمل المساعي الدولية المؤيدة لوقف هذه الحرب العدوانية بعرض الحائط.

وأكد الحزب ان وحدة الموقف الفلسطيني في هذا الصدد والتي تجلت بدعم القوى الفلسطينية لهذا الاتفاق؛ هي عنصر قوة يجب تعزيزها في كل المجالات؛ سواء في التصدي للعدوان المستمر في غزة والضفة أو في تعزيز التفاهمات الفلسطينية التي تمت في موسكو والصين وتحويلها إلى وحدة راسخة في مواجهة العدوان وفي دعم التحرك السياسي الصيني والروسي لعقد مؤتمر دولي للسلام لإنهاء الاحتلال وتعزيز الاعتراف بالدولة الفلسطينية وممارسة شعبنا لحقوقه الوطنية.