الحرس الثوري الإيراني: "طوفان الأقصى" هزيمة استخباراتية ضخمة للاحتلال

وطن: قال قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، اليوم الثلاثاء، إن عملية "طوفان الأقصى" هزيمة استخباراتية ضخمة، وأنها أوصلت جسد الاحتلال إلى مرحلة الموت السريري.

وأكد سلامي في تصريحات صحفية بأن عملية "الوعد الصادق" أثبتت أن الاحتلال الإسرائيلي غير قادر على إبعاد الحرب عنه.

وأضاف بأن جغرافيا الولايات المتحدة في العالم أصبحت صغيرة وقد تلقت هزيمة أخلاقية، وأن الإدارة الأمريكية ودعمها جعل الاحتلال الإسرائيلي على قيد الحياة حتى الآن.