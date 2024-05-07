إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم.. الاحتلال يأزم الوضع الإنساني في غزة

وطن: قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الثلاثاء، إن الاحتلال يتعمّد تأزيم الوضع الإنساني بإيقاف إدخال المساعدات وإغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم واستهداف المستشفيات والمدارس بعدوانه شرق رفح.

وأكد بأن الاحتلال قتل مزيدًا من المدنيين والأطفال والنساء، الذين زاد عددهم خلال 12 ساعة إلى أكثر من 35 شهيداً وقرر إيقاف إدخال المساعدات وإغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم، وإخراج المستشفيات عن الخدمة واستهداف المدارس التي تضم مئات آلاف النازحين حيث أصبحت مراكز للإيواء من خلال وضعها في دائرة الاستهداف الحمراء بحسب الاحتلال.

وأدان المكتب جرائم القتل المستمرة التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، واقتحام وإغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم وإيقاف المساعدات وفرض حالة من الإرباك بين صفوف الطواقم الطبية والجرحى والمرضى والنازحين وإرغامهم على إخلاء المستشفيات والمدارس ومراكز الإيواء.

وأشار المكتب الإعلامي الحكومي بأن الواقع شرق محافظة رفح يشير إلى كارثة إنسانية حقيقية، ويمتد ليشمل كل محافظات قطاع غزة.

وحمَّل المكتب الإعلامي الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي والاحتلال كامل المسؤولية عن هذا العدوان المتواصل ضد المدنيين من أبناء شعبنا الفلسطيني.

