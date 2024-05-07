مستوطنون يستولون على مساكن عائلات بدوية في المعرجات الوسطى غرب أريحا

وطن: استولى مستوطنون، اليوم الثلاثاء، على مساكن البدو في منطقة المعرجات الوسطى، شمال غرب مدينة أريحا.

وقال المشرف العام لمنطمة "البيدر" حسن مليحات، إن مستوطنين اقتحموا منطقة المعرجات الوسطى برفقة أغنامهم، وفككوا بركسات ومساكن تعود لعائلات من عرب الكعابنة، وعددها 6 مساكن.

وأشار إلى أن سكان المنطقة أجبروا على النزوح منها في تشرين ثاني/ نوفمبر من العام الماضي، بسبب اعتداءات المستوطنين.

وكان مستوطنون داهموا، فجر اليوم، تجمع بير المسكوب البدوي قرب الخان الأحمر، واستولوا على الخيام والمحاصيل الزراعية، وأجبروا قاطني التجمع على مغادرته.



