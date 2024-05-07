"تمكين للتأمين" تعقد اجتماعي هيئتها العامة العادي وغير العادي

وطن: عقدت الهيئة العامة لشركة "تمكين الفلسطينية للتأمين"، اجتماعيها العادي وغير العادي يوم الإثنين الموافق 6/5/2024 في مقر الإدارة العامة في مدينة رام الله، بحضور طارق ربايعه ممثل مراقب الشركات، والدكتور/ ماجد عطا الحلو رئيس مجلس الإدارة، ويحيى الشنار نائب رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الإدارة، وحشد من السادة المساهمين، ورئيس هيئة الرقابة الشرعية فضيلة أ.د/ حسام الدين عفانة، إضافة إلى رائد أبو العظام ممثل شركة التدقيق الخارجي "اتش أل بي - فلسطين"، وايمن الصباح مدير عام الإدارة العامة للتأمين في هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، ووأسامة دراوشة مدير دائرة الرقابة على التأمين في هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، والإدارة التنفيذية للشركة ممثلة بمحمد الريماوي المدير العام.

وبعد إعلان مراقب الشركات عن اكتمال النصاب القانوني بنسبة 85.74%، افتتح الدكتور ماجد عطا الحلو اجتماع الهيئة العامة غير العادي مرحباً بالحضور، وبالوقوف دقيقة صمت حدادا على أرواح شهداء الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة.

وألقى كلمته التي تطرق خلالها إلى الحرب على قطاع غزة، المستمرة منذ الربع الأخير من العام المنصرم، وتداعياتها التي شكلت تحدياً كبيراً لقطاعات الاقتصاد الوطني، الأمر الذي اقترن بممارسات الاحتلال في الضفة الغربية، وأدى إلى تراجع الأنشطة الاقتصادية.

ولفت إلى استمرار الشركة رغم تدمير مقرها في القطاع جراء العدوان الإسرائيلي عليه بالوفاء بكافة التزاماتها تجاه العاملين في فرع غزة، انطلاقا من التزامها العميق إزاءهم وتقديرها لهم ولتضحياتهم، الأمر الذي أكد أنه سيتواصل خلال الفترة القادمة.

كما أشار إلى واقع قطاع التأمين والتحديات التي يوجهها، وتابع: إن قطاع التأمين شهد في الربع الأخير من العام الماضي عزوفاً ملحوظاً عن الخدمات التأمينية الإلزامية وغير الإلزامية من قبل الجمهور، ما جسد تحدياً إضافياً للتحديات التقليدية، التي يكافح القطاع لتجاوزها وعلى رأسها ارتفاع تكلفة فاتورة التعويضات، والمنافسة السعرية وتواضع الوعي التأميني، ونمطية الخدمات، مضيفاً: على رغم هذه التحديات استطاعت الشركة أن تحقق أقساطاً تأمينية مقبولة خلال العام الماضي، حيث بلغت الأقساط المكتتبة (31,705,042) دولار أمريكي، وبلغ صافي الأرباح بعد الضريبة (1,148,836) دولار أمريكي.

تخلل الاجتماع غير العادي، المصادقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى (9) بدلاً من (7) أعضاء، عبر إضافة عضو آخر عن هيئة التقاعد الفلسطينية، وعضو مجلس إدارة ممثلاً عن صغار المساهمين، فوضت الهيئة العامة غير العادية مجلس الإدارة بتنسيبه لاحقاً لقرار الهيئة. كما أقرت الهيئة العامة توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة ليصبح (13,104,000) دولار أمريكي مقسمة على (13,104,000) سهم اسمي، إضافة إلى إقرار إجراء التعديلات على عقد التأسيس والنظام الداخلي بما ينسجم مع قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات امتثالاً لتعليمات مراقب الشركات.

بعد اختتام أعمال الاجتماع غير العادي، أكد مراقب الشركات على النصاب القانوني للاجتماع العادي، وافتتح عطا الحلو الجلسة، مستعرضا ملخص التقرير السنوي للعام 2023 الذي تضمن أبرز نتائج وإنجازات "تمكين للتأمين" خلال العام الماضي، وعلى رأسها إطلاق خدمات وحلول التأمين متناهي الصغر التي تلامس احتياجات ومتطلبات شرائح واسعة من المجتمع الفلسطيني من ذوي الدخل المحدود وتمتاز بأسعارها المنخفضة وتغطياتها النوعية، بالإضافة لتوسعة الشبكة الطبية لتشمل المملكة الأردنية الهاشمية، مشيراً إلى أن الشركة كانت من أوائل الشركات الفلسطينية التي طبقت الإفصاح عن البيانات المالية وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي IFRS17 امتثالاً لتعليمات هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

كما وأشار رئيس مجلس الإدارة إلى أهم الخطط المستقبلية للشركة، وعلى رأسها إطلاق خدمات التأمين الرقمي بالتنسيق مع هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، وإطلاق برامج اضافية من خدمات التأمين متناهي الصغر، وزيادة الحصة السوقية في إطار الحفاظ على جودة المحفظة التأمينية والحفاظ على نسبة هامش ملاءة مالية مرتفعة، يعكس قوة المركز المالي وقدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها. كما تخلل الاجتماع سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية، الذي خلص إلى أن أعمال الشركة خلال العام 2023 كانت منسجمة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتقرير مدقق الحسابات الخارجي للشركة، ومناقشة القوائم المالية للشركة عن السنة المذكورة والمصادقة عليها.

علاوة على ذلك صادقت الهيئة العامة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم مجانيّة على السادة المساهمين المسجلين في سجلات الشركة كما بتاريخ 5/5/2024، بنسبة 5٪؜ من رأس المال المدفوع أي ما يعادل (624,000) دولار امريكي، وتم إبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المذكورة، وإعادة انتخاب شركة "اتش أل بي - فلسطين" كمدقق حسابات خارجي للشركة عن سنة 2024.

من جهته أشار محمد الريماوي مدير عام الشركة، إلى التحديات النوعية التي واجهت قطاع التأمين في الربع الأخير من العام السابق، إلا أنه عبر عن رضاه عن النتائج المالية ونسبة هامش الملاءة المرتفعة والإنجازات النوعية التي حققتها "تمكين للتأمين"، منها: إطلاق خدمات وحلول تأمينية جديدة وتطوير الخدمات الحالية، وتطبيق المعيار المحاسبيIFRS17، مضيفاً: نهجنا دائماً السير نحو المستقبل بشغف وهذا ما يدفعنا حالياً للعمل بوتيرة سريعة للانتهاء من مشروع التأمين الرقمي ونحو مزيد من الإنجازات النوعية، مؤكداً الالتزام بتقديم مستوى نوعي من جودة خدمات ما بعد البيع، تضمن سرعة الاستجابة وسرعة التعويض وسهولة التواصل مع المؤمن لهم.