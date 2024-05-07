المبادرة الوطنية: موافقة المقاومة على اقتراح الوسطاء يستجيب لمصالح الشعب الفلسطيني و عمق أزمة نتنياهو وحكومته المتطرفة

وطن: رحبت حركة المبادرة الوطنية بموافقة حركة حماس و المقاومة الفلسطينية على اقتراح الوسطاء و قالت أن هذه الموافقة تلقى اجماعا وطنيا لأنها تخدم مصلحة الشعب الفلسطيني في وقف العدوان الإسرائيلي الاجرامي و الإباد ة الجماعية على قطاع غزة، و تساهم في تخفيف معاناته.

وأكدت المبادرة في بيان وصل لوطن نسخة عنه أن جوهر اقتراح الوسطاء هو ما نص عليه بالعودة الى الهدوء المستدام بما يحقق وقف اطلاق النار الدائم و انسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة و إعادة الإعمار.

و قالت المبادرة ان موقف المقاومة حشر نتنياهو و حكومته المتطرفة في الزاوية و عمق أزمتها، و أن ردها السلبي على الموقف الفلسطيني سيجعلها في مواجهة مع العالم بأسره وستضطر مهما ماطلت إلى الرضوخ ووقف عدوانها في نهاية المطاف.

وأضافت حركة المبادرة الوطنية أن الجميع و العالم بأسره مدين لبطوله و صمود و بسالة أبناء وبنات الشعب الفلسطيني في قطاع غزة الذين تحملوا آلاما و عذابات فوق طاقة البشر و أصروا على الصمود في وطنهم و أفشلوا مؤامرة التطهير العرقي و التهجير.

وأكدت المبادرة أن الاحتلال فشل فشلا ذريعا في تحقيق أهداف عدوانه بعد سبعة أشهر من الحرب و الدمار ، فلا اقتلع المقاومة و لا فرض سيطرته ولا استرد أسراه بالقوة العسكرية ولا حقق التطهير العرقي.

و دعت حركة المبادرة الى الحذر في مواجهة الألاعيب الإسرائيلية و تعميق وحدة الشعب الفلسطيني في مواجهتها .

و اختمت المبادرة بيانها بالتحية لتضحيات الشهداء و تأكيد مواصلة النضال من أجل حرية الأسرى البواسل، وحرية الشعب الفلسطيني من الاحتلال و التمييز العنصري و الاستعمار الاستيطاني الاحلالي.